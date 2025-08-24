برداشت زعفران در آزادشهر آغاز شد؛ ۵۰۰ هکتار زمین زیر کشت این محصول

به گزارش خبرگزاری مهر، اسماعیل صابری، از آغاز برداشت و کاشت پیاز زعفران در اراضی شهرستان آزادشهر خبر داد.
وی افزود: این عملیات بهویژه در اراضی روستای وامنان در حال انجام است و امسال بیش از ۵۰۰ هکتار از اراضی این شهرستان زیر کشت زعفران قرار گرفته است.
صابری اظهار کرد: از این میزان کشت، حدود چهار تن زعفران تولید خواهد شد.
وی همچنین به روند افزایشی کشت زعفران در آزادشهر اشاره کرد و گفت: هر ساله حدود ۴۰ هکتار به اراضی زیر کشت زعفران در این شهرستان اضافه میشود.
مسئول باغبانی جهاد کشاورزی آزادشهر با بیان اینکه واحد مکانیزاسیون جهاد کشاورزی این شهرستان آماده همکاری با زعفرانکاران است، افزود: برای حمایت از زعفرانکاران، تسهیلات بانکی برای خرید ادوات کشاورزی به آنها ارائه میشود.
وی همچنین به خصوصیات تولید زعفران اشاره کرد و گفت: هر کیلوگرم گل زعفران حدود دو هزار و ۷۰۰ گل به دست میآید و از این میزان گل، تنها ۱۲.۵ تا ۱۷.۵ گرم زعفران خشک بهدست میآید.
صابری در ادامه به چالشهای موجود در بخش زعفرانکاری گلستان اشاره کرد و افزود: علیرغم رونق چشمگیر تولید زعفران در استان، هنوز این محصول مهم کشاورزی متولی مشخصی ندارد. برای جلوگیری از خامفروشی و کاهش دست واسطهها، ضروری است که یک نهاد متولی برای این محصول راهبردی مشخص شود.
