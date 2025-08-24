به گزارش خبرنگار، بابک مؤمنی شنبه شب در گفتگو با خبرنگاران درگگ گفت: با افتتاح این پروژه‌ها، دو هزار و ۴۵۷ شغل مستقیم و بیش از پنج هزار شغل غیرمستقیم در استان ایجاد خواهد شد.

وی با اشاره به دستاوردهای بخش تولیدات گیاهی افزود: در سال زراعی جاری ۹۶ هزار تن کود شیمیایی برای کشت‌های بهاره و پاییزه توزیع شده است. همچنین با افزایش ۱۵ هزار هکتاری سطح زیرکشت شلتوک، برداشت ۹۵۰ هزار تن برنج سفید در سال جاری پیش‌بینی می‌شود.

‌مؤمنی ادامه داد: سطح زیرکشت کلزا نیز پنج هزار هکتار افزایش یافته که با رشد ۶۰ درصدی تولید، ۲۸ هزار تن محصول در استان تولید خواهد شد. وی افزود: ضریب کشت در مازندران ۱.۳۵ است که بالاتر از میانگین کشوری قرار دارد و نشان‌دهنده جایگاه ممتاز استان در این حوزه است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران با بیان اینکه استان در مکانیزاسیون رتبه نخست کشور را دارد، تصریح کرد: پرداخت ۴,۲۶۵ میلیارد ریال تسهیلات مکانیزاسیون به کشاورزان باعث شد میزان مکانیزاسیون به ۳.۵۹ اسب‌بخار در هکتار برسد.

وی همچنین از کنترل موفق آفت مگس میوه مدیترانه‌ای در سطح ۱۳۰ هزار هکتار باغات خبر داد و گفت: این اقدام با استفاده از ۲۰ هزار لیتر سم، پنج هزار تله و ۲۵۰۰ فرمون انجام شد.

‌مؤمنی تولید ۲۲۰ هزار تن کیوی، ۲ میلیون و ۵۵۰ هزار تن مرکبات، ۲۵۰۰ تن گیاه دارویی و ۱۹ هزار تن توت‌فرنگی در سال آینده را از دیگر اهداف این سازمان اعلام کرد.

وی اضافه کرد: پرداخت بیش از ۳۶ هزار میلیارد ریال تسهیلات به بخش کشاورزی، احیای ۳۷ واحد راکد، اجرای ۷۸۹۳ فعالیت ترویجی، توانمندسازی زنان روستایی و ایجاد باغچه‌های خانگی در سطح ۱۱ شهرستان از اقدامات مهم یک سال گذشته جهاد کشاورزی مازندران بوده است.

مؤمنی در بخش پایانی سخنان خود به اهمیت بخش بازرگانی اشاره کرد و گفت: مازندران در تأمین مرغ و گوشت کشور جایگاه ویژه‌ای دارد و سال گذشته بیش از ۶۵ هزار تن مرغ آماده طبخ و ۴۷ میلیون قطعه مرغ زنده از استان به تهران ارسال شد.