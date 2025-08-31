مازندران پایلوت ملی طرح پیشران اصلاح اراضی شالیزاری شد

به گزارش خبرگزاری مهر، بابک مؤمنی اظهار کرد: استان به‌عنوان دومین پایلوت ملی طرح پیشران اصلاح زیرساخت اراضی شالیزاری معرفی شده و این طرح با تبدیل چالش‌ها به فرصت، نخستین مدل توسعه اراضی کشاورزی کشور را شکل داده است.

وی افزود: تولید بیش از ۱۰۰ هزار تن انواع کود شیمیایی در ۱۵ هزار هکتار از اراضی استان باعث افزایش تولید شلتوک شده و پیش‌بینی می‌شود بیش از ۹۵۰ هزار تن برنج سفید در مازندران برداشت شود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی به رشد کشت دانه روغنی کلزا اشاره کرد و گفت: افزایش پنج هزار هکتاری سطح زیر کشت و رشد ۶۰ درصدی تولید و خرید حمایتی، مازندران را به سومین استان کشور در این حوزه تبدیل کرده است.

وی‌گفت: این استان همچنین در ضریب کشت و مکانیزاسیون کشاورزی رتبه نخست کشور را کسب کرده و ۴۲۶ میلیارد تومان تسهیلات مکانیزاسیون بین کشاورزان توزیع شده است.

مؤمنی با اشاره به مدیریت آفات در باغات گفت: با طغیان نسل پنجم آفت مگس میوه در ۱۳۰ هزار هکتار از باغات استان، اقداماتی شامل توزیع ۲۰ هزار لیتر سم، ۵ هزار تله و ۲۵۰۰ لیتر فرمون انجام شد و این آفت مهار شد.

وی همچنین از تولید و برداشت کیوی خبر داد و اظهار داشت: پیش‌بینی تولید ۲۲۰ هزار تن کیوی برای سال جاری مازندران را در رتبه نخست کشور قرار داده است، علاوه بر آن، افزایش ۲۵۰ هکتاری کشت گیاهان دارویی، تولید ۱۹ هزار تن توت فرنگی و کسب رتبه دوم کشور در این محصول از دیگر دستاوردهای یک سال گذشته است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران در حوزه دام و طیور بیان کرد: ۱۰۲۴ تن کنسانتره و ۳۰ تن سبوس در میان ۱۶۰ روستای کم‌برخوردار توزیع شده و بانک ژن گوسفند زل در ایستگاه گاودشت بابل ایجاد شد.

مومنی ادامه داد: همچنین ۸۱۵ هزار تن نهاده طیور بین مرغداران توزیع شد و برای نخستین بار تعداد جوجه‌ریزی استان از ۲۰۰ میلیون قطعه عبور کرد و مجموع جوجه‌ریزی استان ۲۱۶ میلیون قطعه ثبت شد که شامل بیش از ۳۰ درصد جوجه یک روزه کشور و نسبت به سال گذشته رشد ۲۳ درصدی داشته است.

مومنی در زمینه تأمین مالی کشاورزی گفت: در یک سال گذشته ۲۶ هزار و ۸۰۰ میلیارد ریال تسهیلات به بخش کشاورزی اختصاص یافته که اشتغال سه هزار نفر را فراهم کرده و ۳۷ واحد تولیدی راکد به چرخه تولید بازگشته است.

وی در حوزه آموزش و انتقال یافته‌ها به کشاورزان خاطرنشان کرد: اجرای طرح تولید محصول سالم در ۳۱۰۰ شالیزار با مشارکت ۲۱۰۰ شالیکار، شناسایی ۶ تولیدکننده ملی و ۹۴ کشاورز پیشرو، ایجاد ۳۳۵ سایت مزرعه با ۶۵۰۰ بهره‌بردار و احداث ۳۵ سایت الگویی برای افزایش عملکرد برنج و گندم از مهم‌ترین اقدامات یک سال گذشته بوده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی در پایان گفت: مازندران دومین پایلوت ملی طرح پیشران اصلاح زیرساخت اراضی شالیزاری معرفی شده که از دل تهدید، فرصتی ارزشمند برای توسعه پایدار اراضی کشاورزی ایجاد می‌کند و نخستین مدل توسعه این اراضی در کشور محسوب می‌شود.