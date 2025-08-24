شادی: برنامه ۱۰ ساله برای ورزش می تواند اتفاقات خوبی را رقم بزند

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن شادی در خصوص اقدامات ورزشی شکل گرفته در دولت وفاق و وزارت ورزش و جوانان اظهار کرد: توجه وزیر ورزش به رشته روئینگ، باعث شد شاهد اتفاقات خوبی در این رشته ورزشی باشیم و در حوزه‌های مختلف بتوانیم برنامه‌ریزی‌های جامعی برای توسعه روئینگ صورت دهیم. امیدوارم با رویکردی که از سال گذشته آغاز شده است، بهترین شرایط را برای ورزشکاران در رویدادهای پیش‌رو ایجاد کنیم و شاهد افتخارآفرینی ملی‌پوشان در مسابقات باشیم.

وی در ادامه صحبت‌های خود به سند آمایش سرزمینی ورزش کشور اشاره کرد و گفت: همانطور که می‌دانید، در سراسر کشور،‌ استعدادهای بسیار باارزشی در رشته روئینگ وجود دارد و تاریخ این رشته ورزشی ثابت کرده است که می‌توانیم از سراسر کشور، قهرمانان ارزنده‌ای را به جامعه ورزش معرفی کنیم. در تلاش هستیم تا با توجه به نظام اطلاعاتی‌ای که به وجود آمده است، به تمامی مناطق کشور رسیدگی کنیم و در این زمینه هیات‌های استانی، نقش بسیار پررنگ و ویژه‌ای خواهند داشت و باتوجه به روندی که آغاز کردیم، می‌توانیم به شکل عادلانه‌ای به تخصیص منابع و پرورش استعداد در مناطق مختلف کشور بپردازیم.

شادی درخصوص معافیت مالیاتی باشگاه‌های ورزشی و به نتیجه رساندن لایحه جامع باشگاه‌داری خاطرنشان کرد: این اتفاق، نشان می‌دهد که ورزش برای دولت چهاردهم امر بسیار جدی‌ای است و معافیت مالیاتی می‌تواند دست باشگاه‌داران ورزشی را برای هزینه‌های اثربخش در توسعه باشگاه‌های خود بازتر کند. در روئینگ هم این مساله یک گام رو به جلو است و امیدوارم بتوانیم از فرصت برای توسعه هرچه بیشتر این رشته ورزشی گام برداریم.

سرپرست فدراسیون روئینگ همچنین به برنامه راهبردی المپیک اشاره کرد و گفت: یک چشم‌انداز ۱۰ ساله در ورزش قهرمانی کشور در نظر گرفته شده است و این برنامه راهبردی المپیک می‌تواند اتفاقات خوبی را برای روئینگ و دیگر فدراسیون‌ها رقم بزند. ما در یک سال گذشته جلسات متعددی با وزارت ورزش و جوانان داشتیم و دکتر دنیامالی به موفقیت و مدال‌آوری ورزشکاران روئینگ امیدواری زیادی دارند. در حال حاضر بازی‌های آسیایی ناگویا را در پیش داریم و در فرصت باقی‌مانده باید از تمام ظرفیت‌های خود بهره ببریم تا بهترین اتفاقات رقم بخورد و بتوانیم به اهداف مد نظر خود در این مسابقات دست پیدا کنیم.

وی به تاثیرات هوش‌مصنوعی در توسعه رشته روئینگ اشاره کرد و در خصوص ویژگی‌های آن گفت: هوش مصنوعی در بهبود اموری همچون عملکرد ورزشکاران، پیشگیری از آسیب‌ها و همچنین به تسریع اموری که شاید در گذشته زمان زیادی را از ما می‌گرفت، کمک‌های بسیاری خواهد کرد. یکی از برنامه‌های اصلی ما، تطابق‌سازی امور فدراسیون با هوش مصنوعی است و اگر بتوانیم این ابزار را در خدمت ورزشکاران خود قرار دهیم، می‌توانیم در آینده باب‌های جدیدی را در روئینگ باز کنیم و به نقاطی برسیم که در گذشته برای ما، کاملا غیرقابل دسترس بود.

شادی در پایان صحبت‌های درخصوص توسعه ورزش بانوان در رشته روئینگ گفت: همانطور که مشخص است، بسیاری از قهرمانان مطرح رشته روئینگ، بانوان ما هستند و در مقاطع مختلفی نیز موفقیت بانوان ما در این رشته ورزشی خیلی برجسته‌تر از آقایان ما بوده است. مطمئنا ما این ظرفیت را حفظ خواهیم کرد و با توجه به طرح آمایش سرزمینی، به کشف دیگر بانوان بااستعداد کشورمان در رشته روئینگ خواهیم پرداخت. بانوان همیشه در عرصه ورزش، پیشرو بوده‌اند و امیدوارم با حمایت‌های صورت گرفته، بیش از پیش، بانوان کشورمان در عرصه ورزش افتخارآفرینی کنند.