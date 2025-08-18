مازندران قطب مهم روئینگ کشور است

به گزارش خبرنگار مهر محسن شادی بعد از ظهر دوشنبه در مجمع انتخاباتی هیئت روئینگ مازندران با تأکید بر جایگاه مازندران در این رشته ورزشی گفت: این استان یکی از قطب‌های اصلی قایقرانی کشور است و انتظار می‌رود نقش پررنگی در استعدادیابی و پرورش ملی‌پوشان ایفا کند.

وی با اشاره به مشکلات موجود در تأمین تجهیزات اظهار داشت: بخش زیادی از لوازم این رشته وارداتی است اما تلاش فدراسیون بر رفع موانع و ایجاد شرایط مناسب‌تر برای ورزشکاران متمرکز است.

وی همچنین بر لزوم برگزاری دوره‌های آموزشی و حمایت شهرداری‌های شهرهای ساحلی تأکید کرد.

حسین بریمانی مدیرکل ورزش و جوانان مازندران نیز در این نشست تصریح کرد: مسئولان هیئت‌های ورزشی باید علاوه بر بهره‌گیری از حمایت‌های دولتی، از ظرفیت بخش خصوصی برای توسعه زیرساخت‌ها استفاده کنند.

به گفته وی، انتخاب افراد توانمند در ارکان هیئت‌های شهرستانی می‌تواند مسیر توسعه پایدار ورزش استان را هموار کند.

در ادامه مجمع، صفر بهرامی با اجماع کامل اعضا و کسب ۱۲ رأی از ۱۲ رأی مأخوذه به مدت چهار سال به‌عنوان رئیس هیأت روئینگ مازندران انتخاب شد.

این انتخابات با حضور مدیرکل ورزش و جوانان استان، سرپرست معاونت امور ورزش اداره‌کل و جمعی از اعضای مجمع برگزار شد.