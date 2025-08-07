به گزارش خبرنگار مهر، انتخابات کمیسیون‌های فدراسیون روئینگ در بخش های ورزشکاران، مربیان و داوران برگزار و اعضای اصلی و علی البدل کمیسیون ها معرفی شدند تا این فدراسیون تازه تاسیس برای برگزاری انتخابات رسمی ریاست فدراسیون آماده شود.

محسن شادی سرپرست فدراسیون روئینگ در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص برگزاری انتخابات این کمیسیون ها گفت: با مشخص شدن اعضای کمیسیون ها، فدراسیون آماده برگزاری انتخابات ریاست هست. قرار است با وزارت ورزش و جوانان برای ثبت نام هماهنگی کنیم. با توجه به اینکه دو رویداد مهم آسیایی پیش رو داریم که یکی مسابقات قهرمانی جوانان در شهریورماه و دیگری مسابقات بزرگسالان در ۲۰ مهرماه است، باید تکلیف فدراسیون مشخص شود.

وی افزود: ما مهرماه حضور در کنگره آسیا را هم پیش رو داریم و در مسابقات قهرمانی آسیای بزرگسالان چین خودم سرپرست تیم هستم. با توجه به این مسئله باید منتظر پاسخ وزارت ورزش و جوانان باشیم که انتخابات بعد از این دو رویداد برگزار شود یا قبل از آن برگزار شود.

سرپرست فدراسیون روئینگ بیان کرد: فدراسیون روئینگ به طور کلی از هفته آینده آماده برگزاری ثبت نام انتخابات هست اما با توجه به اینکه از شروع پروسه ثبت نام کاندیداها، انتخابات باید ظرف ۷۰ تا ۹۰ روز برگزار شود و در این زمان هم دو رقابت مهم را پیش رو داریم باید با وزارت در این مورد صحبت کنیم. در هر صورت تصمیم گیرنده نهایی وزارت ورزش و جوانان خواهد بود.

اعضای کمیسیون های منتخب به این شرح است:

کمیسیون ورزشکاران:

بانوان: فاطمه مجلل، هانیه خورسند، کیمیا زارعی، مهسا جاور (منتخب فدراسیون)، زینب نوروزی (علی البدل)

آقایان: امیرحسین محمودپور، ابوالفضل سطوتی، یاسر جوهری (منتخب فدراسیون)، امیررضا عبدالی (علی البدل)

کمیسیون مربیان:

آقایان: فرزین رضایی، مجتبی شجاعی، افشین فرزام (منتخب فدراسیون)، عاقل حبیبیان (علی البدل)

بانوان: بهناز مرادخانی، نازنین رحمانی، مائده بهزادپور (علی البدل)

کمیسیون داوران:

آقایان: میلاد دهقان، شهرام احمدی (منتخب فدراسیون)، محمد عسگری (علی‌البدل)

بانوان: مریم خسروانیان، اسماً نیکور، مریم کرمی، مونا شادمهر (علی‌البدل)