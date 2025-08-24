به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین محمد کاروند پیش از ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: عملیات بازسازی مسجد جامع بانه پس از چندین ماه تلاش و با پیشرفت صددرصدی به پایان رسیده و در هفته دولت افتتاح خواهد شد.

وی با اشاره به وسعت این پروژه گفت: صحن مسجد جامع بانه با احتساب طبقات حدود سه هزار متر مربع مساحت دارد و در قالب این طرح، بخش‌های مختلف شامل کف‌سازی، سقف، ایزوگام پشت بام، سفیدکاری دیوارهای داخلی، راهروها و محراب مورد بازسازی و نوسازی کامل قرار گرفته است.

کاروند میزان اعتبار هزینه شده برای این طرح را بیش از شش میلیارد تومان اعلام کرد و افزود: از این میزان، چهار میلیارد تومان از محل اعتبارات سازمان اوقاف و امور خیریه و دو میلیارد تومان دیگر نیز از منابع دولتی تأمین شده است.

مدیرکل اوقاف کردستان محراب مسجد جامع بانه را از شاخص‌ترین دستاوردهای این پروژه دانست و تصریح کرد: این محراب با استفاده از هنر کاشی‌کاری اسلیمی اصیل اصفهانی توسط هنرمندان برجسته کشور طراحی و اجرا شده و اکنون به‌عنوان یکی از فاخرترین محراب‌های غرب کشور شناخته می‌شود.

وی همچنین یادآور شد: در بخش زیرساختی، سقف مسجد با چندین لایه مقاوم و بر اساس استانداردهای روز بازسازی شده و تمام سیستم‌های الکتریکی، مکانیکی، سرمایشی و گرمایشی مسجد که به دلیل قدمت پنجاه ساله فرسوده شده بود، به‌طور کامل نوسازی شده است.

حجت‌الاسلام کاروند در پایان گفت: با تکمیل این پروژه، مسجد جامع بانه در هفته دولت به صورت رسمی افتتاح و در اختیار مردم مؤمن و نمازگزاران این شهرستان قرار خواهد گرفت.