سنندج- مدیرکل اوقاف و امور خیریه کردستان از تکمیل عملیات بازسازی مسجد جامع بانه خبر داد و گفت: این پروژه با صرف اعتباری بیش از شش میلیارد تومان در آستانه هفته دولت افتتاح می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین محمد کاروند پیش از ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: عملیات بازسازی مسجد جامع بانه پس از چندین ماه تلاش و با پیشرفت صددرصدی به پایان رسیده و در هفته دولت افتتاح خواهد شد.

وی با اشاره به وسعت این پروژه گفت: صحن مسجد جامع بانه با احتساب طبقات حدود سه هزار متر مربع مساحت دارد و در قالب این طرح، بخش‌های مختلف شامل کف‌سازی، سقف، ایزوگام پشت بام، سفیدکاری دیوارهای داخلی، راهروها و محراب مورد بازسازی و نوسازی کامل قرار گرفته است.

کاروند میزان اعتبار هزینه شده برای این طرح را بیش از شش میلیارد تومان اعلام کرد و افزود: از این میزان، چهار میلیارد تومان از محل اعتبارات سازمان اوقاف و امور خیریه و دو میلیارد تومان دیگر نیز از منابع دولتی تأمین شده است.

مدیرکل اوقاف کردستان محراب مسجد جامع بانه را از شاخص‌ترین دستاوردهای این پروژه دانست و تصریح کرد: این محراب با استفاده از هنر کاشی‌کاری اسلیمی اصیل اصفهانی توسط هنرمندان برجسته کشور طراحی و اجرا شده و اکنون به‌عنوان یکی از فاخرترین محراب‌های غرب کشور شناخته می‌شود.

وی همچنین یادآور شد: در بخش زیرساختی، سقف مسجد با چندین لایه مقاوم و بر اساس استانداردهای روز بازسازی شده و تمام سیستم‌های الکتریکی، مکانیکی، سرمایشی و گرمایشی مسجد که به دلیل قدمت پنجاه ساله فرسوده شده بود، به‌طور کامل نوسازی شده است.

حجت‌الاسلام کاروند در پایان گفت: با تکمیل این پروژه، مسجد جامع بانه در هفته دولت به صورت رسمی افتتاح و در اختیار مردم مؤمن و نمازگزاران این شهرستان قرار خواهد گرفت.

