الگوی کشت جدید به کشاورزان کرمان ابلاغ شد؛ عدم تکرار مشکلات پیازکاران

غلامرضا گل محمدی، در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه استان کرمان در پایداری امنیت غذایی کشور نقش کلیدی را بازی می‌کند گفت: یکی از مهمترین موضوعات مد نظر سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی کشور در کرمان بحث الگوی کشت است که به همین منظور ما امسال ورژن چهارم الگوی کشت محصولات زراعی را به این استان ابلاغ کردیم.

وی افزود: امسال تفاوتی که در ابلاغ الگوی کشت وجود دارد این بود که آن را زودتر ابلاغ کردیم و بازخورد آن را در استان کرمان تا سطح دهستان گرفتیم و اصلاح و ابلاغ کردیم تا مشکلاتی که سال پیش برای پیازکاران به وجود آمد دیگر تکرار نشود.

وی با بیان اینکه بسته‌های تشویقی برای کشاورزان به الگوی کشت متصل شده است تصریح کرد: امسال برای اولین بار در کشور مرکز ملی پایش تولید کشاورزی را در هفته دولت با حضور وزیر کشاورزی راه اندازی کردیم که این مرکز اگر کامل شود ما با دقت کمتر از یک متر متوجه می‌شویم کدامیک از کشاورزان الگوی کشت را رعایت نکرده‌اند.

معاون وزیر جهاد کشاورزی ادامه داد: به عنوان مثال از طریق مرکز ملی پایش تولید کشاورزی پیش بینی می‌کنیم که مثلاً اگر در جیرفت حدود ۹ هزار هکتار مجوز کشت محصولی را دادیم و بیش از ۲۰ هزار هکتار کشت شده بود، این را دو تا سه ماه قبل از برداشت متوجه شویم و به وزارتخانه ابلاغ کنیم تا برای خرید آن محصول و یا صادرات تصمیم گیری شود.

انتقال کشت چغندر قند از بهاره به پاییزه

گل محمدی، گفت: با توجه به بحران آب و خشکسالی که داریم همه برنامه‌ریزی های بخش کشاورزی در سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی کشور بر مبنای صرفه جویی در مصرف آب بوده و در همین راستا از سال‌های قبل انتقال کشت چغندر قند از بهاره به پاییزه را شروع کرده و هر سال رو به جلو حرکت کرده است.

وی افزود: امسال حدود ۴۰ هزار هکتار کشت پاییزه چغندر قند را داشتیم و صرفه‌جویی در مصرف آبی که اتفاق افتاده بیش از ۱۵۰ میلیون متر مکعب است.

گل محمدی، با اشاره به اینکه حدود ۲۰۰ هزار تن شکر تولیدی کشور در کشت پاییزه اتفاق افتاده است گفت: برنامه‌ریزی داریم که تا قبل از برنامه هفتم توسعه ۱۰۰ درصد شکر مورد نیاز کشور را هم از محل کشت پاییزه و هم از محل واردات ارقام پر محصول از کشور چین داشته باشیم و کشور را از نظر نیاز به شکر خود کفا کنیم.

آبیاری هوشمند ۱۰ هزار هکتار باغ پسته

رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی کشور همچنین با اشاره به اقدامات صورت گرفته در اصلاح الگوی کشت پسته اظهار داشت: در بحث اصلاح الگوی کشت پسته نیز ما دو رقم مقاوم را معرفی کردیم و روی روش‌های نوین آبیاری هوشمند داریم کار می‌کنیم.

گل محمدی، افزود: امسال حدود ۱۰ هزار هکتار از باغات پسته در سطح کشور را تحت آبیاری هوشمند بردیم که موجب کاهش حدود ۱۲ و نیم درصدی مصرف آب و ۱۸ درصدی بهره وری مصرف آب شده است.