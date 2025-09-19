به گزارش خبرگزاری مهر، محمدعلی طالبی، در دیدار با معاون وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی کشور که به کرمان سفرکرده است با اشاره به ظرفیتهای بینظیر این استان در بخش کشاورزی، گفت: استان کرمان آمادگی کامل دارد تا در کنار مجموعه جهاد کشاورزی، مأموریتهای محوله در حوزه تحقیقات را پیگیری و اجرا کند.
وی افزود: بحران اجتماعی ناشی از کشت پیاز در سال گذشته، مشکلات نخلهای خرما به دلیل کمآبی و همچنین چالشهای مربوط به پسته و چشمانداز مصرف آب این محصول، نیازمند برنامهریزی و ارائه راهکارهای جایگزین است که باید از هماکنون برای آن چارهاندیشی شود.
طالبی، ارتباط مؤثر مراکز تحقیقاتی با کشاورزان موفق و مجرب استان کرمان را عاملی کلیدی در موفقیت بخش کشاورزی دانست و گفت: بهرهگیری از تجارب ارزشمند کشاورزان پیشرو در مراکز تحقیقاتی و ترویج الگوهای موفق، همچون کشت اقتصادی گیاهان دارویی، میتواند تحولی جدی در این حوزه ایجاد کند.
وی همچنین با انتقاد از کمکاری در بخش فرآوری محصولات کشاورزی اظهار داشت: با وجود ظرفیتهای بالای استان کرمان در تولید محصولاتی چون خرما و پسته، تاکنون واحدهای فرآوری متناسب ایجاد نشده است.
طالبی، افزود: ورود جدی به این حوزه و فعالسازی کشاورزان در زنجیره ارزش، ضرورتی اجتنابناپذیر برای افزایش بهرهوری و رونق اقتصادی استان کرمان است.
استاندار کرمان با تأکید بر ضرورت مولدسازی و استفاده بهینه از امکانات تحقیقاتی گفت: فرصت مناسبی برای اجرای این سیاست در مجموعه تحقیقات کشاورزی بر اساس اولویتهای استان وجود دارد.
وی افزود: بسیاری از فعالیتهای تحقیقاتی را میتوان از طریق مزارع الگویی یا اجارهای به انجام رساند و نتایج حاصل را بهطور مستقیم در اختیار کشاورزان قرار داد تا زمینه ارتقای بهرهوری و توسعه پایدار در بخش کشاورزی فراهم شود.
استاندار کرمان، همچنین با تأکید بر ضرورت اصلاح الگوی کشت، گفت: هدف ما تنها مدیریت مصرف آب نیست، بلکه اقتصادی کردن کشاورزی است.
طالبی، خاطرنشان کرد: با وجودی که بیش از ۴۰ درصد اشتغال استان کرمان و حدود ۶ میلیارد مترمکعب آب در این بخش مصرف میشود، سهم کشاورزی از تولید ناخالص استان تنها ۱۵ درصد است و بر همین اساس، ترویج کشاورزی هدفمند، توسعه گلخانهها و کشتهای جایگزین پربازده در دستور کار قرار دارد.
