به گزارش خبرنگار مهر، اعزام کاروان پاراسوارکاری به مسابقات المپیک ویژه منطقهای امارات ۲۰۲۵ امروز (جمعه ٢ شهریور) و با ترکیب شووا حسنپور، محمدرضا بیات و امیرحسین بافرانی انجام شد.
الهام مصدقی و امیرمحسن ذاکری زفرقندی به عنوان مربی همراه با علی طهایی (سرپرست) این پاراسوارکاران را همراهی می کنند.
این اعزام با همکاری فدراسیون سوارکاری و حمایت کمیته ملی پارالمپیک و با مجوز وزارت ورزش و جوانان انجام شد. این حضور تاریخی پس از نزدیک به یکسال تمرین مستمر و برگزاری مسابقات انتخابی تیم ملی در مهرماه ۱۴۰۳ محقق شد.
کاروان ایران با هدف کسب سهمیه حضور در بازیهای جهانی المپیک ویژه ۲۰۲۵ شیلی در این رقابتها شرکت خواهد کرد.
