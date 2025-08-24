  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۲ شهریور ۱۴۰۴، ۱۳:۳۶

اعزام کاروان پاراسوارکاری به مسابقات المپیک ویژه منطقه‌ای امارات

کاروان پاراسوارکاری برای نخستین بار در تاریخ این رشته، عازم مسابقات المپیک ویژه منطقه‌ای - منا در امارات شد تا برای کسب سهمیه جهانی رقابت کند.

به گزارش خبرنگار مهر، اعزام کاروان پاراسوارکاری به مسابقات المپیک ویژه منطقه‌ای امارات ۲۰۲۵ امروز (جمعه ٢ شهریور) و با ترکیب شووا حسن‌پور، محمدرضا بیات و امیرحسین بافرانی انجام شد.

الهام مصدقی و امیرمحسن ذاکری زفرقندی به عنوان مربی همراه با علی طهایی (سرپرست) این پاراسوارکاران را همراهی می کنند.

این اعزام با همکاری فدراسیون سوارکاری و حمایت کمیته ملی پارالمپیک و با مجوز وزارت ورزش و جوانان انجام شد. این حضور تاریخی پس از نزدیک به یک‌سال تمرین مستمر و برگزاری مسابقات انتخابی تیم ملی در مهرماه ۱۴۰۳ محقق شد.

کاروان ایران با هدف کسب سهمیه حضور در بازی‌های جهانی المپیک ویژه ۲۰۲۵ شیلی در این رقابت‌ها شرکت خواهد کرد.

