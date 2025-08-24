به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با برگزاری یادواره شهدای زن شهرستان کامیاران، بعدازظهر یکشنبه نمایشگاه صنایع‌دستی توان‌یابان تحت پوشش بهزیستی در محل این مراسم افتتاح شد.

این نمایشگاه با همکاری انجمن حمایت از حقوق معلولین توسکا و مرکز حرفه‌آموزی ژیهات کامیاران دایر شده است.

در این نمایشگاه آثار و دست ساخته‌های توان‌یابان تحت پوشش بهزیستی در معرض دید عموم قرار گرفت.

این نمایشگاه مورد بازدید و استقبال مسئولان کامیاران و مردم این شهر قرار گرفت.

نمایشگاه صنایع دستی یاد شده در حاشیه یادواره شهدای زن کامیاران که به همت سپاه بیت المقدس در سالن ورزشی شهید سورسوری برگزارشد، در معرض دید قرار گرفت.

در این مراسم برنامه‌های متنوعی همچون قرائت قرآن، شعرخوانی و برپایی نمایشگاه به اجرا درآمد.