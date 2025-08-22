به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت «football-asian»، پس از دو فصل و نیم پر از درخشش، حاشیههای فراوان و شبهای بهیادماندنی در رقابتهای آسیایی، دوران یاسر آسانی در تیم فوتبال گوانگجو کرهجنوبی به پایان رسید. این مهاجم ۳۰ ساله آلبانیایی که با لقب «اکسپرس آلبانیایی» شناخته میشود، ادامه دوران حرفهای خود را در ایران و با پیوستن به تیم استقلال تهران دنبال خواهد کرد.
در تاریخ ۲۱ آگوست، باشگاه گوانگجو در شبکههای اجتماعی رسمی خود جدایی آسانی را تأیید و برای او آرزوی موفقیت کرد. مسئولان این باشگاه در پیام خداحافظی خود از روحیه جنگندگی او تمجید کردند.
آسانی در سال ۲۰۲۳ به گوانگجو پیوست و خیلی زود به چهرهای کلیدی بدل شد. او با پای چپ قدرتمند و دریبلهای مستقیم خود، در ۶۸ بازی توانست ۱۸ گل بزند و ۵ پاس گل بدهد و به تأثیرگذارترین بازیکن خارجی سالهای اخیر این باشگاه تبدیل شود.
با این حال، خلقوخوی آتشین و اختلافهای او با سرمربی «لی جونگ-هیو» بارها رابطه میان آنها را دچار تنش کرد.
بخش بزرگی از میراث آسانی در گوانگجو با حضور تاریخی این تیم در لیگ نخبگان آسیا گره خورده است. او در این رقابتها توانست با ۹ گل زده، عنوان دومین گلزن برتر مسابقات را به دست آورد.
بهیادماندنیترین شب آسانی در دیدار برابر ویسل کوبه در مرحله یکهشتم رقم خورد. او ابتدا با یک پنالتی در دقایق پایانی بازی را به وقتهای اضافه کشاند و سپس در دقیقه ۱۱۸ با شوتی تماشایی و کاتدار، بازگشتی معجزهآسا را تکمیل کرد تا گوانگجو با برتری ۳ بر ۲ در مجموع به مرحله یکچهارم نهایی برسد؛ اتفاقی تاریخی برای اولین باشگاه محلی کرهای که به این مرحله صعود میکرد. همین نمایش برای همیشه نام آسانی را در تاریخ گوانگجو ماندگار کرد.
