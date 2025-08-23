  1. ورزش
تمرینات استقلال تعطیل خواهد شد

تمرینات تیم فوتبال استقلال به دلیل حضور تیم ملی در کافا تعطیل خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم استقلال تهران هفته اول لیگ برتر را با پیروزی یک بر صفر برابر تراکتور به پایان رساند و در هفته دوم که روز سه شنبه هفته جاری برگزار خواهد شد در ورزشگاه شهدای شهر قدس به مصاف ذوب آهن اصفهان خواهد رفت.

با توجه به حضور تیم ملی ایران در تورنمنت کافا و تعطیلی ۲۰ روزه لیگ، با تصمیم کادر فنی و پس از بازی برابر ذوبی ها تمرینات آبی‌پوشان سه روز تعطیل خواهد شد و تمرینات از روز شنبه آینده پیگیری خواهد شد.

سرمربی آبی‌پوشان هم به همراه دستیارانش به کشور خود خواهد رفت ولی بازیکنان خارجی که به تازگی به استقلال پیوسته‌اند در تهران خواهند ماند و به احتمال زیاد برای آمادگی بیشتر تمرینات انفرادی انجام خواهند داد.

