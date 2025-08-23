خبر خوش برای هواداران استقلال در مورد یک بازیکن

به گزارش خبرنگار مهر، رستم آشورماتوف مدافع ازبکستانی تیم فوتبال استقلال که در اردوی آماده‌سازی آبی‌پوشان در ترکیه از ناحیه زانو دچار مصدومیت شده بود، پس از چند هفته استراحت و درمان، امروز شنبه اول شهریور تمرینات اختصاصی خود را آغاز کرد.

آشورماتوف زیر نظر کادر پزشکی و بدنسازی استقلال، تمرینات بدنسازی سبکی را پشت سر گذاشت تا به تدریج شرایط بازگشت به میادین را پیدا کند. این بازیکن با انگیزه و روحیه بالا، روند آماده‌سازی خود را دنبال می‌کند و امیدوار است هر چه سریع‌تر بتواند دوباره در ترکیب استقلال به میدان برود.

بازگشت این مدافع ازبکستانی می‌تواند خبر خوشی برای کادر فنی و هواداران استقلال باشد؛ چرا که آبی‌پوشان در فصل پیش‌رو، روی توانایی‌های او در خط دفاعی حساب ویژه‌ای باز کرده‌اند.