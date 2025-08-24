‍ طاهری: همه ما به موفقیت استقلال فکر می کنیم

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از باشگاه استقلال، بیژن طاهری، سرپرست تیم فوتبال استقلال، درباره شرایط آبیپوشان و حواشی اخیر پیرامون تیم توضیحاتی ارائه کرد.
شرایط خوب تمرینی و فضای پرانرژی
طاهری در ابتدای صحبتهایش گفت: تیم با آرامش کامل تمرینات خود را دنبال میکند و خوشبختانه در شرایط بسیار خوبی قرار داریم. هماهنگی مناسبی بین بازیکنان برقرار شده و تمرینات در فضایی شاداب و پرانرژی برگزار میشود. خدا را شکر هر روز به سطح ایدهآل نزدیکتر میشویم و امیدواریم روزهای خوشی برای هواداران رقم بزنیم.
تلاش شبانهروزی کادر فنی
وی با اشاره به عملکرد کادر فنی افزود: کادر فنی شبانهروز در تلاش است تا تیم را برای مسابقات پیشرو آماده کند. امسال بازیکنان جدیدی به استقلال اضافه شدهاند و طبیعی است برای رسیدن به هماهنگی کامل کمی زمان لازم باشد. اما با انگیزه و توانایی بالای ساپینتو و بازیکنان، مطمئنم خیلی زود به شرایط ایدهآل خواهیم رسید.
مدیر تیم فوتبال استقلال درباره برخی حاشیهها نیز گفت: بازی با تراکتور در لیگ و همچنین مسابقه سوپر کاپ نوید روزهای خوبی را برای استقلال داد و نشان داد تیم در مسیر درستی قرار دارد. ما بدون توجه به هیاهو و حاشیه، تنها روی کار خود متمرکز هستیم. متأسفانه عدهای از این آرامش رضایت ندارند و به دنبال ایجاد حاشیه هستند. با این حال، رضایت هواداران از عملکرد مدیریت، کادر فنی و بازیکنان، بزرگترین انگیزه ماست.
تمرکز روی موفقیت، نه حاشیه
طاهری تأکید کرد: باشگاه استقلال هیچ علاقهای به ورود به حاشیه ندارد و به مسائل سایر تیمها کاری ندارد. هدف ما تنها رقابت سالم، موفقیت و قهرمانی است. اینکه برخی افراد بهطور هدفمند حاشیهسازی میکنند و هر روز موضوع تازهای علیه استقلال مطرح میشود، اتفاق جدیدی نیست. در گذشته میگفتند چرا استقلال بازیکن جذب نمیکند و امروز همان افراد از جذب بازیکنان گلایه دارند. این تناقضها نشان میدهد هدف اصلی آنها برهم زدن آرامش استقلال است.
اتحاد و همدلی برای قهرمانی
مدیر تیم فوتبال استقلال خاطرنشان کرد: اجازه نخواهیم داد حاشیهها بر روند تیم تأثیر بگذارد. در سالهای اخیر بارها تلاش شده استقلال از مسیر موفقیت دور شود، اما امسال با اتحاد، همدلی و برنامههای ساپینتو تنها به یک هدف فکر میکنیم؛ اینکه تا روز آخر رقابتها، بدون توجه به حاشیهها، فقط برای موفقیت استقلال بجنگیم و اجازه ندهیم کسی به این مسیر لطمه بزند.
بیژن طاهری در پایان گفت: به نمایندگی از هواداران پرتعداد و عزیز استقلال، مراتب تشکر و قدردانی خود را از حمایتهای بیدریغ و ارزشمند مدیریت هلدینگ و مالک باشگاه استقلال ابراز میکنم. این پشتوانه محکم و همهجانبه، نقش بیبدیلی در تقویت تیم برای فصل پیش رو ایفا کرده است.
با برنامهریزی دقیق و ایدهآل این مدیریت، استقلال به بهترین شکل ممکن تقویت شده است تا بتواند با قدرت و انگیزهای دوچندان در رقابتهای داخلی و آسیایی حاضر شود.
این برنامهها نه تنها به حفظ جایگاه تیم در لیگ برتر کمک میکند، بلکه زمینهساز حضور موفق و مقتدر در عرصههای بینالمللی است. با انرژی و روحیهای تازه، استقلال آماده است تا در سه جام مختلف به میدان رود و با تمام توان، نماینده شایسته فوتبال ایران باشد.
این حمایت مستمر، اعتماد به نفس تیم را افزایش داده و چشمانداز روشنی برای آینده استقلال ترسیم کرده است. این تلاشها و حمایتها تأثیر بسزایی در دفاع از هویت و پرچم فوتبال ایران در لیگ برتر و سلسله رقابتهای آسیایی دارد و هواداران امیدوارند که شاهد موفقیتهای چشمگیر و ماندگار باشند.
