حامد رحیمی جوکندان کارگردان فیلم کوتاه «دم‌ دراز زرافه» در گفتگو با خبرنگار مهر درباره ایده اولیه این فیلم توضیح داد: اواخر شهریور و اوایل مهر ۱۴۰۱ مشغول کار روی یک فیلمنامه دیگر بودم که در فضایی فانتزی روایت می‌شد و از لحن جدی‌تری برخوردار بود. در حین نوشتن آن فیلمنامه، این ایده به ذهنم خطور کرد که درباره افرادی که گاهی حتی بدیهیات زندگی و چیزهایی را که همگان می‌پذیرند، رد می‌کنند، فیلمنامه‌ای بنویسم.

وی ادامه داد: هرچه بیشتر پیش رفتم، احساس کردم که این ایده از درونم برآمده و گویی بخشی از این فیلمنامه سال‌ها در وجودم بوده است، بدون آنکه خودم آگاه باشم، گویی این سوژه در طول سال‌هایی که زندگی می‌کردم، در بانک اطلاعاتی ذهنم رسوب می‌کرد و تنها نیاز به جرقه‌ای برای بروز داشت.

این کارگردان درباره داستان فیلم بیان کرد: داستان این فیلم درباره‌ پسربچه‌ای به نام سروش است که فردی رویاپرداز است و تنها دلخوشی زندگی‌اش دوربینش است. او همه چیز را از دریچه دوربینش می‌بیند اما یک شب پدرش خواب عجیبی می‌بیند و پس از آن، زندگی‌شان دگرگون می‌شود.

وی درباره چالش‌های ساخت فیلم فانتزی عنوان کرد: وقتی طرح فیلمنامه را می‌نوشتم، احساس کردم که این اثر را نمی‌توان به شکل دیگری ساخت و باید کاملا فانتزی باشد، چرا که مدام با روایت در فیلم بازی می‌کنم. این ریسک به ویژه با توجه به کارهای غیرمتعارفی که انجام داده‌ام، مانند شکستن دیوار چهارم، بیشتر می‌شود زیرا یا اثر با مخاطب ارتباط می‌گیرد یا ممکن است به کلی شکست بخورد و فیلم به اثر کاریکاتوری و خنده‌دار تبدیل شود. من از این چالش‌ها آگاه بودم.‌ اما در فیلم کوتاه مسئله بازگشت سرمایه مطرح نیست. به نظر من، فیلم کوتاه، فضایی است برای تجربه کردن، ریسک کردن و آزمایش فرم‌های جدید و انجام کارهایی که شاید در موقعیت‌های دیگر امکان‌پذیر نباشد.

رحیمی درباره پیدا کردن لوکیشن‌ها با حال و هوای تاریخی توضیح داد: بزرگترین چالش ما پیدا کردن لوکیشن‌ها بود و از آنجا که لوکیشن‌های ما باید حال و هوای تاریخی داشتند، در سه شهرستان مختلف فیلمبرداری کردیم و همین پراکندگی باعث افزایش زمان تولید شد. ما در مجموع ۱۴ روز در شهرستان‌های مختلف فیلمبرداری داشتیم.

وی افزود: علاوه بر این، طراحی لباس، گریم و جزئیات نیز چالش‌برانگیز بود، زیرا همه چیز از فضاسازی تا جزئیات تاریخی دقیقا مطابق با دوره تاریخی داستان باشد. این کار به ویژه وقتی در شهرستان‌ها کار می‌کنید، با نیروی کار و همچنین بودجه محدود بسیار دشوارتر است.

رحیمی در پایان با اشاره به فیلم کوتاه جدیدش گفت: در حال پس‌تولید یک فیلم کوتاه جدید با عنوان «هلر» هستم که آن هم در فضایی فانتزی البته با حال و هوایی متفاوت و تلخ‌تر روایت می‌شود.

امید عزیزنیا، حامد رحیمی و سوشیان حسینی، گروه بازیگری اولین فیلم کوتاه حامد رحیمی جوکندان را تشکیل داده‌اند.

عوامل فیلم کوتاه «دم دراز زرافه» عبارتند از نویسنده و کارگردان: حامد رحیمی، فیلم‌بردار: سجاد انصاری، دستیار فیلم‌بردار: مهدی ابراهیمی، تدوین: مرضیه معصومی، صدابردار: محمدرضا صدیقی، دستیار کارگردان: طاها صمدی، منشی صحنه: آیدا حق پرست، استدی کم: طاهر بخشی، عکاس: دارا جمال‌دار، طراح صحنه‌ولباس: حامد رحیمی، مجری طرح: نادیا شکرگزار ناوی و تهیه کننده: انجمن سینمای جوانان ایران-دفتر تالش.