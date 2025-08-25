تولید سالانه بیش از ۲۲ هزار تن انواع ماهی در کرمانشاه

سهراب صحرایی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه کرمانشاه طی سال‌های اخیر در زمینه تولید آبزیان رشد قابل توجهی داشته است، اظهار کرد: در حال حاضر بیش از ۵۰۰ واحد آبزی‌پروری در سطح استان فعال هستند که سالانه بالغ بر ۲۲ هزار و ۷۸۷ تن انواع ماهی تولید می‌کنند.

وی افزود: در این واحدها گونه‌های متنوعی از جمله قزل‌آلا، ماهیان گرمابی نظیر کپور، آمور و بیگ‌هد، همچنین ماهیان زینتی و حتی میگو پرورش داده می‌شود که علاوه بر تأمین نیاز داخل، بخشی از آن به بازارهای صادراتی به‌ویژه کشور عراق ارسال می‌شود.

صحرایی با اشاره به نقش مهم این صنعت در ایجاد اشتغال، تصریح کرد: فعالیت این واحدها برای بیش از سه‌هزار و ۸۴۹ نفر در استان اشتغال مستقیم ایجاد کرده و در کنار آن فرصت‌های شغلی غیرمستقیم متعددی نیز فراهم آورده است.

مدیرکل شیلات استان کرمانشاه با تأکید بر اهمیت توسعه پرورش ماهیان زینتی در استان گفت: تنها در سال ۱۴۰۳ بیش از ۵ میلیون و ۴۵۰ هزار قطعه ماهی زینتی در استان تولید شد که ضمن ایجاد اشتغال برای ۱۰۹ نفر، بخشی از نیاز بازار داخل را تأمین و سهمی چشمگیر در صادرات به کشور عراق داشته است.

وی ادامه داد: در حال حاضر ۱۵ مزرعه پرورش ماهیان زینتی در کرمانشاه فعالیت می‌کنند و علاوه بر آن ۱۲ مزرعه نیز به تولید بچه‌ماهی از تخم چشم‌زده اختصاص یافته‌اند که نقش مهمی در توسعه این صنعت ایفا می‌کنند.

صحرایی همچنین از اجرای طرح تکثیر و پرورش ماهی قزل‌آلا در پایاب سد داریان شهرستان پاوه خبر داد و گفت: این طرح با ظرفیت سالانه تولید ۵ میلیون قطعه بچه‌ماهی در دست اجرا است و می‌تواند تحولی اساسی در حوزه تکثیر و پرورش قزل‌آلا در غرب کشور ایجاد کند.

مدیرکل شیلات استان کرمانشاه در پایان تأکید کرد: شرایط اقلیمی متنوع، منابع آبی فراوان و سرمایه‌گذاری‌های صورت‌گرفته، کرمانشاه را به یکی از قطب‌های اصلی تولید آبزیان در کشور تبدیل کرده است و این ظرفیت‌ها می‌تواند زمینه‌ساز توسعه اقتصادی، افزایش اشتغال و گسترش صادرات غیرنفتی در استان باشد.