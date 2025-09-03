کرمانشاه ظرفیت تحقق سهم بالاتر از برنامه توسعه در تولید آبزیان را دارد

به گزارش خبرنگار مهر، صبح چهارشنبه آئین تکریم و معارفه مدیرکل شیلات استان کرمانشاه برگزار شد.

در این مراسم مهدی شکوری ضمن قدردانی از تلاش‌های سهراب صحرایی مدیرکل پیشین شیلات کرمانشاه اظهار داشت: بیش از دو سال و نیم مدیریت ایشان همراه با اقدامات ارزشمندی بود که بخشی از آن‌ها با تلاش بسیار و پیگیری‌های مستمر محقق شد.

وی افزود: تغییرات مدیریتی با هدف ارتقای فعالیت‌ها و بهبود شرایط صورت گرفته و امیدواریم فضای ایجاد شده توسط آقای صحرایی، مسیر فعالیت‌های آینده را برای مدیریت جدید هموارتر کند.

شکوری در ادامه گفت: برنامه کلان سازمان شیلات ایران دستیابی به تولید یک میلیون و ۸۰۰ هزار تن آبزیان در افق برنامه هفتم توسعه است که استان کرمانشاه بنا بر نظر کارشناسان می‌تواند سهمی فراتر از پیش‌بینی‌ها داشته باشد.

معاون توسعه آبزی‌پروری سازمان شیلات ایران با اشاره به آمار تولید سال گذشته گفت: در سال گذشته حدود ۲۳ هزار تن انواع آبزیان در کرمانشاه تولید شد که اگرچه اهداف جهش تولید در بخش کشاورزی محقق شد، اما در بخش شیلات نتوانستیم به سطح مطلوب پیش‌بینی شده دست یابیم.

وی یادآور شد: در حدود سال‌های ۹۰ و ۹۱ برنامه‌ای با محوریت تبدیل کرمانشاه به قطب کشاورزی کشور در سطح وزارتخانه مطرح شد و هدف‌گذاری تولید بالای ۱۰۰ هزار تن آبزیان در دستور کار بود، اما تغییرات اقلیمی، کمبود منابع آبی و رقابت در بهره‌برداری از این منابع مانع تحقق کامل این هدف شد. با این حال همچنان ظرفیت‌های بالایی برای افزایش تولید با بهره‌گیری از مکانیزاسیون و فناوری‌های نوین در استان وجود دارد.

شکوری تأکید کرد: مزارع گرمابی استان از جمله ظرفیت‌های ویژه‌ای هستند که با سرمایه‌گذاری بیشتر بخش خصوصی و حمایت‌های دولتی می‌توانند به سطح تولید استان‌های مجاور نزدیک شوند. انتظار می‌رود مدیریت جدید شیلات استان با برنامه‌ریزی هدفمند این ظرفیت‌ها را فعال سازد.

وی همچنین با بیان اینکه توان مدیریتی در سطح شهرستان‌ها محدود است، خواستار حمایت و همکاری مدیران جهاد کشاورزی شهرستان‌ها شد و تصریح کرد: هم‌افزایی و همراهی دستگاه‌ها می‌تواند شرایط بهره‌برداری حداکثری از ظرفیت‌های موجود را فراهم کند.

شکوری در پایان با تقدیر از سهراب صحرایی مدیرکل پیشین و تبریک به سیامک الیاس‌پور مدیرکل جدید شیلات کرمانشاه ابراز امیدواری کرد با تعامل مناسب میان مدیریت جدید و مسئولان استانی، برنامه‌های کلان شیلات ایران محقق شود.