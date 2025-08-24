  1. استانها
ترافیک شبانه به سمت پایتخت؛ رانندگان احتیاط کنند

سمنان- رئیس پلیس راه استان سمنان از ترافیک شبانه محور مشهد به تهران خبر داد و گفت: مسافران و زائران در مسیر بازگشت احتیاط کرده و حتما استراحت کافی داشته باشند.

سرهنگ موسی بزرگی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه در پایین ماه صفر شاهد ترافیک شبانه از مشهد به سمت پایتخت هستیم، ابزار داشت: ترافیک به صورت روان در حال گذار است.

وی با بیان اینکه پلیس و نیروهای امدادی و خدماتی در ۲۷۰ نقطه حادثه خیز حضور دارند، افزود: این اقدام با هدف ایجاد امنیت و رفاه هموطنان انجام گرفته است.

رئیس پلیس راه استان سمنان با بیان اینکه هیچیک از محورهای مواصلاتی مسدود نیستند، ابراز داشت: تردد در همه جاده‌های استان در حال انجام است.

بزرگی تصریح کرد: ۱۰۰ دستگاه ثابت و ۳۰ دستگاه دوربین سیار سرعت خودروها را تحت نظر دارند و قطعاً با هر گونه موارد برهم زدن نظم و امنیت جاده‌ها برخورد و خودرو به پارکینگ انتقال خواهد یافت.

وی افزود: با توجه به پایان یافتن تعطیلات ۲۸ صفر از هموطنان در خواست داریم تا با شتاب و عجله جان خود را به مخاطره نندازند و حتماً استراحت کافی را در برنامه لحاظ کنند.

