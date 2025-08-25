وزیر کشور وارد سمنان شد

به گزارش خبرنگار مهر، سردار اسکندر مؤمنی صبح دوشنبه در رأس هیئتی وارد فرودگاه سمنان شد و مورد استقبال مسئولان استانی قرار گرفت.

نماینده ولی فقیه در استان سمنان و همچنین استاندار سمنان به استقبال وزیر کشور رفتند.

مؤمنی در این سفر قرار است در مراسم افتتاح همزمان طرح‌های عمرانی و اقتصادی هفته دولت استان سمنان حضور یابد.

وی همچنین در مراسم کلنگ زنی و بازدید از چند طرح اقتصادی نیز حاضر می‌شود.

جرئیات بیشتری از سفر اسکندر مؤمنی اعلام نشده است.

مشخص نیست که آیا او به دیگر شهرهای استان سمنان هم سفر خواهد کرد یا خیر؟

به گزارش مهر، یکی از مهمترین انتقادات رسانه‌های استان سمنان از این سفر، عملکرد ضعیف روابط عمومی استانداری سمنان بود که حتی برنامه سفر را نیز به رسانه‌ها اعلام نکرده است.