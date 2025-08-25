  1. استانها
۳ شهریور ۱۴۰۴، ۸:۱۲

ادای احترام وزیر کشور به شهدای استان سمنان

سمنان- وزیر کشور کابینه چهاردهم در بدو ورود به سمنان به مقام شامخ سه هزار شهید استان ادای احترام کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، اسکندر مؤمنی صبح دوشنبه در بدو ورود به استان سمنان در قالب سفر استانی مقارن با ایام هفته دولت، به سه هزار شهید استان سمنان ادای احترام کرد.

اسکندر مؤمنی در این برنامه به گلزار شهدای سمنان رفت و در رأس هیئتی به شهدای دفاع مقدس، مدافعان حرم و مدافعان حریم ولایت و سلامت استان سمنان ادای احترام کرد.

نماینده ولی فقیه در استان، استاندار و جمعی از مسئولان استانی و شهرستانی در این مراسم حضور دارند.

قرار است مؤمنی در مراسم افتتاح متمرکز طرح‌های اقتصادی و عمرانی هفته دولت استان سمنان حضور پیدا کند.

