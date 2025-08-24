به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، «ایمی تیبودو»، سخنگوی فرودگاه بین‌المللی بنگر، واقع در ایالت مین آمریکا از سقوط یک هواپیمای کوچک مدل سسنا ۱۸۵ در این فرودگاه خبر داد که بر اثر آن خلبان این هواپیما که تنها سرنشین آن بوده کشته شده است.

وی با بیان اینکه به دنبال این حادثه باند فرودگاه بین‌المللی بنگر به مدت چند ساعت بسته شده است؛ اظهار کرد: این حادثه نخستین سانحه هوایی مرگبار در تاریخ این فرودگاه محسوب می‌شود.

هیئت ملی ایمنی حمل و نقل آمریکا (NTSB) نیز در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که تاکنون علت سقوط این هواپیما مشخص نشده است.