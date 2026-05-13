۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۸:۲۲

جت مافوق صوت نیروی هوایی آمریکا سقوط کرد

یک فروند هواپیمای T-38C Talon متعلق به نیروی هوایی آمریکا در غرب آلاباما سقوط کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آسوشیتدپرس، مقامات نظامی آمریکا اعلام کردند که یک جت آموزشی نیروی هوایی این کشور در غرب آلاباما سقوط کرد.

بر اساس اعلام این خبرگزاری، مقامات نظامی اعلام کردند که یک هواپیمای T-38 Talon II از پایگاه نیروی هوایی کلمبوس در می‌سی‌سی‌پی دچار «حادثه» شده است.

طبق بیانیه خبری مقامات این پایگاه، «علت این حادثه در حال حاضر مشخص نیست و توسط هیئت تحقیقات ایمنی بررسی خواهد شد.»

دفتر روابط عمومی پایگاه نیروی هوایی کلمبوس اعلام کرد که نمی‌تواند اطلاعاتی در مورد وضعیت خلبانان ارائه دهد.

این پایگاه محل استقرار چهاردهمین گروه آموزشی پرواز است که خلبانان را با انواع هواپیماها آموزش می‌دهد.

T-38 Talon یک جت آموزشی مافوق صوت است.

