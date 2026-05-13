جت مافوق صوت نیروی هوایی آمریکا سقوط کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آسوشیتدپرس، مقامات نظامی آمریکا اعلام کردند که یک جت آموزشی نیروی هوایی این کشور در غرب آلاباما سقوط کرد.

بر اساس اعلام این خبرگزاری، مقامات نظامی اعلام کردند که یک هواپیمای T-38 Talon II از پایگاه نیروی هوایی کلمبوس در می‌سی‌سی‌پی دچار «حادثه» شده است.

طبق بیانیه خبری مقامات این پایگاه، «علت این حادثه در حال حاضر مشخص نیست و توسط هیئت تحقیقات ایمنی بررسی خواهد شد.»

دفتر روابط عمومی پایگاه نیروی هوایی کلمبوس اعلام کرد که نمی‌تواند اطلاعاتی در مورد وضعیت خلبانان ارائه دهد.

این پایگاه محل استقرار چهاردهمین گروه آموزشی پرواز است که خلبانان را با انواع هواپیماها آموزش می‌دهد.

T-38 Talon یک جت آموزشی مافوق صوت است.