سقوط یک جنگنده اف-۱۸ نیروی دریایی آمریکا در اقیانوس اطلس

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه سیبیاس به نقل از مقامات آمریکایی گزارش داد که یک فروند جنگنده اف -۱۸ متعلق به نیروی دریایی ایالات متحده، روز چهارشنبه در آبهای اقیانوس اطلس، در نزدیکی سواحل ایالت ویرجینیا سقوط کرده است.
به گزارش این شبکه، یک مقام آمریکایی گفت: این حادثه تازهترین مورد از یک سلسله حوادث مشابه است که نیروی دریایی در ماههای اخیر با آن رو به رو بوده است.
سیبیاس همچنین تأیید کرد: جنگندهای که روز چهارشنبه سقوط کرد، ششمین هواپیمای اف -۱۸ است که نیروی دریایی طی ده ماه گذشته از دست داده است.
نیروی دریایی آمریکا ۹ مردادماه سال جاری نیز اعلام کرد که یک جت جنگنده اف -۳۵ در نزدیکی پایگاه هوایی نیروی دریایی لمور در مرکز کالیفرنیا سقوط کرده است.
