رونق عمرانی استان سمنان با ۸۰۴پروژه؛ تزریق ۹۰ هزار میلیارد ریال اعتبار

فرج اله ایلیات در گفتوگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه طی هفته دولت سال جاری ۸۰۴ طرح عمرانی در استان سمنان افتتاح میشود، ابراز داشت: این طرحها در حوزههای مختلف سرمایه گذاری، صنعتی و کشاورزی به بهره برداری میرسد.
وی افزود: این طرحها با هزینه کرد ۹۰ هزار میلیارد ریال در هشت شهرستان استان سمنان به بهره برداری خواهد رسید.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار سمنان بابیان اینکه ۷۱۰ طرح از مجموع طرحهای افتتاحی هفته دولت عمرانی است، ابراز داشت: ۹۴ طرح مابقی سرمایه گذاری هستند.
ایلیات تصریح کرد: برای افتتاح طرحهای عمرانی ۵۰ هزار میلیارد ریال و طرحهای اقتصادی با سرمایه گذاری ۴۰ هزار میلیارد ریال اعتبار صرف خواهد شد.
وی با بیان اینکه در افتتاح طرحهای سرمایه گذاری ۷۶۲ نفر شاغل میشوند، افزود: عملیات اجرایی ۱۱۵ پروژه و طرح با سرمایه گذاری ۲۲ هزار میلیارد ریال نیز آغاز میشود.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار سمنان اضافه کرد: طی هفته دولت ۱۴۵ پروژه دهیاری به ارزش یک هزار و دویست میلیارد ریال و ۱۵۲ پروژه شهرداریها به ارزش شش هزار و ۳۶۰ میلیارد ریال افتتاح میشود.
