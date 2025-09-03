به گزارش خبرنگار مهر، فرج اله ایلیات بعد از ظهر چهارشنبه در جلسه بررسی و هماهنگی جذب اعتبارات عمرانی در محل معاونت عمرانی استانداری سمنان بابیان اینکه انتظار دولت انجام مدیریت صحیح برای جذب به موقع اعتبارات است، ابراز داشت: در این صورت طرحها سریعتر به بهره برداری و مردم بهتر طعم خدمت را می چشند.
وی با بیان اینکه هیچ بهانهای برای توقف پروژههای عمرانی استان سمنان پذیرفتنی نیست، افزود: این کوتاهی در جذب اعتبارات برنامههای عمرانی و زیرساختی را به تعویق انداخته و مردم را نا امید خواهد ساخت.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار سمنان بابیان اینکه باید از ظرفیت اعتبارات تملک دارایی سرمایهای به نحو مطلوب برای پیشبرد امور استفاده کرد، بیان کرد: این اقدام ارتقا بهره وری پروژههای عمرانی استان سمنان را به همراه خواهد داشت.
ایلیات بابیان اینکه همکاری، هم افزایی و مشارکت دستگاهها در مسیر توسعه استان سمنان ضروری است، تصریح کرد: برخی شرکتها و کارخانهها حاضرند مصالح را به صورت اعتباری تأمین کنند لذا این موضوعات تنها نیازمند پیگیری است.
وی با بیان اینکه پیمانکاران توانمند باید شناسایی و معرفی شوند، افزود: با جذب منابع مالی قطعاً میتوان تصمیمات بهتر برای رفع موانع و پیشبرد توسعه برداشت.
نظر شما