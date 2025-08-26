  1. بین الملل
۴ شهریور ۱۴۰۴، ۵:۰۷

کوبا حملات رژیم صهیونیستی به یمن را محکوم کرد

وزیر امور خارجه کوبا حملات متجاوزانه رژیم صهیونیستی به یمن را به شدت محکوم کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المسیره یمن، «برونو رودریگز» وزیر امور خارجه کوبا ضمن محکوم کردن حملات رژیم صهیونیستی به مراکز غیرنظامی یمن، این اقدام را نقض آشکار قوانین بین‌المللی بشردوستانه دانست.

وی تأکید کرد که تداوم این تجاوزها، روند تلاش‌های بین‌المللی برای برقراری صلح در یمن را به‌طور جدی تهدید می‌کند.

رژیم صهیونیستی روز یکشنبه اهدافی در صنعا از جمله کاخ ریاست جمهوری و تأسیسات غیرنظامی مانند نیروگاه برق حزیز را هدف حملات هوایی خود قرار داد.

بر اساس گزارش وزارت بهداشت یمن، در حملات اخیر رژیم صهیونیستی به پایتخت این کشور، ۶ تن شهید و دستکم ۸۶ نفر زخمی شدند.

