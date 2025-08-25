مسجد می تواند تبدیل به حلقه اتصال سنت و مدرنیته باشد

به گزارش خبرنگار مهر، حسین شرافتی صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران با تبریک هفته جهانی مساجد با اشاره به جایگاه راهبردی مسجد در سبک زندگی اسلامی، اظهار کرد: مسجد نهتنها محل عبادت، بلکه کانون اصلی حیات اجتماعی و معنوی مسلمانان به شمار میآید.
معاون سیاسی استاندار خراسان جنوبی گفت: این مکان مقدس با ایفای نقش محوری در تحکیم روابط اجتماعی، همبستگی و انسجام جامعه، پایگاهی برای آموزش، مشاوره، حل اختلافات و برنامهریزی امور خیریه و اجتماعی است.
معاون سیاسی استانداری خراسان جنوبی افزود: مسجد با فراهم آوردن فضایی برای تعامل اقشار مختلف جامعه بدون تمایز قومی یا طبقاتی، نمادی از برابری و وحدت در جامعه اسلامی است و میتواند بهعنوان قلب تپنده امت اسلامی، نقش تعیینکنندهای در تقویت هویت جمعی ایفا کند.
شرافتی در ادامه با نگاهی جامعهشناختی به کارکرد مسجد، اظهار کرد: این نهاد دینی بهعنوان یک نهاد اجتماعی کلیدی، نقش چندوجهی و محوری در تحقق تمدن نوین اسلامی ایفا میکند، مسجد کانون تولید و انتشار گفتمان تمدنی است و بستری برای نهادینهسازی ارزشها و هنجارهای اسلامی فراهم میآورد.
وی یادآور شد: از طریق ایجاد شبکههای اجتماعی مبتنی بر اعتماد، مسجد سرمایه اجتماعی را که زیربنای شکلگیری هر تمدنی است، تقویت میکند.
معاون سیاسی استانداری خراسان جنوبی تأکید کرد: مسجد به عنوان نهاد دینی، فراتر از کارکردهای عبادی، به مرکزی توانمندساز تبدیل شده که با آموزش، مهارتآموزی، مشاوره و بسیج منابع انسانی، شهروندانی آگاه، متعهد و مسئولیتپذیر تربیت میکند.
شرافتی با بیان اینکه مسجد میتواند حلقه اتصال سنت و مدرنیته باشد، تأکید کرد: این نهاد باید فضایی برای گفتوگوی عقلانی میان ارزشهای اصیل اسلامی و مقتضیات جهان مدرن فراهم کند تا جامعه بتواند ضمن حفظ هویت دینی، به سوی پیشرفت حرکت کند.
وی با اشاره به ضرورت پاسخگویی مسجد به نیازهای جوانان گفت: مساجد باید از کارکرد سنتی صرف عبور کرده و به فضایی پویا و پرسشمحور برای نسل جوان تبدیل شود.
معاون سیاسی استانداری خراسان جنوبی ایجاد برنامههای آموزشی، مهارتآموزی، کارآفرینی و استفاده خلاقانه از فناوریهای نوین در انتقال پیامهای دینی را از جمله راهکارهای جذب نسل جدید به مسجد عنوان کرد.
شرافتی راد افزود: معرفی الگوهای جوان، متعهد و موفق، میتواند نقش موثری در هویتسازی نسل جدید ایفا کند و ایجاد فضاهای نوجوان و جوان با طراحی مدرن، کتابخانههای دیجیتال، سالنهای ورزشی و واگذاری مسئولیتهای اجرایی به خود جوانان، حس تعلقخاطر و مشارکت آنان را افزایش میدهد.
معاون سیاسی استاندار افزود: مسجد باید با سازماندهی کارگاههای مهارت زندگی، مشاورههای روانشناسی و شغلی، اردوهای هدفمند و پروژههای داوطلبانه، نقش خود را بهعنوان نهادی پیشرو، پاسخگو و متناسب با نیازهای روز جامعه بازیابد.
