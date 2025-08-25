  1. استانها
مسجد می تواند تبدیل به حلقه اتصال سنت و مدرنیته باشد

بیرجند- معاون استاندار خراسان جنوبی با بیان اینکه مسجد می‌تواند حلقه اتصال سنت و مدرنیته باشد، تأکید کرد: این نهاد باید فضایی برای گفت‌وگوی عقلانی باشد.

به گزارش خبرنگار مهر، حسین شرافتی صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران با تبریک هفته جهانی مساجد با اشاره به جایگاه راهبردی مسجد در سبک زندگی اسلامی، اظهار کرد: مسجد نه‌تنها محل عبادت، بلکه کانون اصلی حیات اجتماعی و معنوی مسلمانان به شمار می‌آید.

معاون سیاسی استاندار خراسان جنوبی گفت: این مکان مقدس با ایفای نقش محوری در تحکیم روابط اجتماعی، همبستگی و انسجام جامعه، پایگاهی برای آموزش، مشاوره، حل اختلافات و برنامه‌ریزی امور خیریه و اجتماعی است.

معاون سیاسی استانداری خراسان جنوبی افزود: مسجد با فراهم آوردن فضایی برای تعامل اقشار مختلف جامعه بدون تمایز قومی یا طبقاتی، نمادی از برابری و وحدت در جامعه اسلامی است و می‌تواند به‌عنوان قلب تپنده امت اسلامی، نقش تعیین‌کننده‌ای در تقویت هویت جمعی ایفا کند.

شرافتی در ادامه با نگاهی جامعه‌شناختی به کارکرد مسجد، اظهار کرد: این نهاد دینی به‌عنوان یک نهاد اجتماعی کلیدی، نقش چندوجهی و محوری در تحقق تمدن نوین اسلامی ایفا می‌کند، مسجد کانون تولید و انتشار گفتمان تمدنی است و بستری برای نهادینه‌سازی ارزش‌ها و هنجارهای اسلامی فراهم می‌آورد.

وی یادآور شد: از طریق ایجاد شبکه‌های اجتماعی مبتنی بر اعتماد، مسجد سرمایه اجتماعی را که زیربنای شکل‌گیری هر تمدنی است، تقویت می‌کند.

معاون سیاسی استانداری خراسان جنوبی تأکید کرد: مسجد به عنوان نهاد دینی، فراتر از کارکردهای عبادی، به مرکزی توانمندساز تبدیل شده که با آموزش، مهارت‌آموزی، مشاوره و بسیج منابع انسانی، شهروندانی آگاه، متعهد و مسئولیت‌پذیر تربیت می‌کند.

شرافتی با بیان اینکه مسجد می‌تواند حلقه اتصال سنت و مدرنیته باشد، تأکید کرد: این نهاد باید فضایی برای گفت‌وگوی عقلانی میان ارزش‌های اصیل اسلامی و مقتضیات جهان مدرن فراهم کند تا جامعه بتواند ضمن حفظ هویت دینی، به سوی پیشرفت حرکت کند.

وی با اشاره به ضرورت پاسخ‌گویی مسجد به نیازهای جوانان گفت: مساجد باید از کارکرد سنتی صرف عبور کرده و به فضایی پویا و پرسش‌محور برای نسل جوان تبدیل شود.

معاون سیاسی استانداری خراسان جنوبی ایجاد برنامه‌های آموزشی، مهارت‌آموزی، کارآفرینی و استفاده خلاقانه از فناوری‌های نوین در انتقال پیام‌های دینی را از جمله راهکارهای جذب نسل جدید به مسجد عنوان کرد.

شرافتی راد افزود: معرفی الگوهای جوان، متعهد و موفق، می‌تواند نقش موثری در هویت‌سازی نسل جدید ایفا کند و ایجاد فضاهای نوجوان و جوان با طراحی مدرن، کتابخانه‌های دیجیتال، سالن‌های ورزشی و واگذاری مسئولیت‌های اجرایی به خود جوانان، حس تعلق‌خاطر و مشارکت آنان را افزایش می‌دهد.

معاون سیاسی استاندار افزود: مسجد باید با سازمان‌دهی کارگاه‌های مهارت زندگی، مشاوره‌های روان‌شناسی و شغلی، اردوهای هدفمند و پروژه‌های داوطلبانه، نقش خود را به‌عنوان نهادی پیشرو، پاسخ‌گو و متناسب با نیازهای روز جامعه بازیابد.

