۱۶ دی ۱۴۰۴، ۱۱:۲۱

پرونده گرانفروشی شکر روی میز تعزیرات حکومتی

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی از محکومیت یک شرکت توزیع‌کننده شکر به اتهام گرانفروشی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل روابط عمومی سازمان تعزیرات حکومتی، سیّد یاسر رایگانی گفت: شعبه ۲۸ بدوی تعزیرات حکومتی تهران، تخلف گرانفروشی ۲ میلیون و ۷۷۵ هزار کیلوگرم شکر پیرامون شکایت شاکی خصوصی را رسیدگی کرد.

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی افزود: شعبه پس از بررسی و با توجه به مدارک موجود در پرونده، اتهام انتسابی را محرز و شرکت متخلف را به پرداخت ۷۶۴ میلیارد و ۲۹۰ میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد.

رایگانی در ادامه بیان کرد: شعبه همچنین شرکت متخلف را به پرداخت ۱۹۱ میلیارد و ۷۲ میلیون ریال در حق شاکی خصوصی محکوم کرد.

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی افزود: با گزارش مدیریت بازرسی و نظارت بر محصولات جهاد کشاورزی استان تهران، پرونده این تخلف برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال شد.

کد خبر 6715218
فاطمه کریمی

