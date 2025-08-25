  1. استانها
مدیریت مصرف آب در حوزه خدمات شهری یزد هوشمند می‌شود

یزد-کمیته آب شورای شهر یزد به منظور مدیریت هوشمند مصرف آب در حوزه خدمات شهری برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، فاطمه زارع، هدف از تشکیل این کمیته را بررسی چالش‌ها و ارائه راهکارهای مدیریت مصرف آب در حوزه‌های مختلف شهرداری، سازمان‌ها و مناطق ذکر کرد.

وی اظهار کرد: موضوع آب یکی از حیاتی‌ترین مسائل شهر ماست و نیازمند برنامه‌ریزی دقیق و هماهنگی میان تمامی بخش‌های شهری است. کمیته آب تلاش دارد با شناسایی نقاط ضعف و ارائه راهکارهای عملی، مصرف آب را بهینه کند و از هدر رفت آن جلوگیری کند.

زارع افزود: بررسی مصرف آب در مناطق مختلف شهر و طرح‌های شهری از اولویت‌های ماست تا بتوانیم الگوهای بهینه مصرف را به‌صورت یکپارچه در تمام نهادهای شهری اجرا کنیم.

وی همچنین تأکید کرد: اجرای اقدامات آموزشی و اطلاع‌رسانی به شهروندان و کارکنان شهرداری درباره اهمیت مدیریت مصرف آب، بخش جدایی‌ناپذیر از برنامه‌های کمیته است و این اقدامات نقش مؤثری در فرهنگ‌سازی و کاهش مصرف غیرضروری خواهد داشت.

رئیس کمیته آب در پایان خاطرنشان کرد: با همکاری همه بخش‌ها و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین، می‌توانیم مدیریت منابع آبی شهر را به سطحی پایدار و هوشمند ارتقا دهیم و آینده‌ای مطمئن برای شهروندان تضمین کنیم.

