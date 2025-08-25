به گزارش خبرگزاری مهر، فاطمه زارع، هدف از تشکیل این کمیته را بررسی چالش‌ها و ارائه راهکارهای مدیریت مصرف آب در حوزه‌های مختلف شهرداری، سازمان‌ها و مناطق ذکر کرد.

وی اظهار کرد: موضوع آب یکی از حیاتی‌ترین مسائل شهر ماست و نیازمند برنامه‌ریزی دقیق و هماهنگی میان تمامی بخش‌های شهری است. کمیته آب تلاش دارد با شناسایی نقاط ضعف و ارائه راهکارهای عملی، مصرف آب را بهینه کند و از هدر رفت آن جلوگیری کند.

زارع افزود: بررسی مصرف آب در مناطق مختلف شهر و طرح‌های شهری از اولویت‌های ماست تا بتوانیم الگوهای بهینه مصرف را به‌صورت یکپارچه در تمام نهادهای شهری اجرا کنیم.

وی همچنین تأکید کرد: اجرای اقدامات آموزشی و اطلاع‌رسانی به شهروندان و کارکنان شهرداری درباره اهمیت مدیریت مصرف آب، بخش جدایی‌ناپذیر از برنامه‌های کمیته است و این اقدامات نقش مؤثری در فرهنگ‌سازی و کاهش مصرف غیرضروری خواهد داشت.

رئیس کمیته آب در پایان خاطرنشان کرد: با همکاری همه بخش‌ها و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین، می‌توانیم مدیریت منابع آبی شهر را به سطحی پایدار و هوشمند ارتقا دهیم و آینده‌ای مطمئن برای شهروندان تضمین کنیم.