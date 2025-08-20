موج ترورها در ادلب؛ حذف فیزیکی سرکردگان تروریست شدت گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المعلومه، منابع آگاه اعلام کردند که ترور سرکردگان برجسته باند جولانی داخل ادلب طی ماه اوت جاری شدت گرفته که بیانگر اوج شکافهای داخلی در گروهکهای تروریستی این کشور است.
این منابع اضافه کردند که ادلب برجستهترین پایگاه باند جولانی طی روزهای گذشته شاهد هفت عملیات ترور علیه سرکردگان تروریست با تابعیتهای مختلف بوده است.
شدت گرفتن این ترورها باعث شده سرکردگان تروریست خانوادههای خود را به دمشق منتقل کنند. ادلب در حال حاضر در آشوب و ناامنی به سر میبرد و اختلافات میان گروهکهای تروریستی در کنار جنگ قدرت باعث شده روند ترورها افزایش پیدا کند.
باند وابسته به جولانی از چندین گروهک با هزاران تروریست که اکثر آنها خارجی هستند تشکیل میشود.
نظر شما