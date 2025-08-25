ورود دادگستری به تعلل در ساخت کمربندی بندرلنگه

به گزارش خبرگزاری مهر، سعید اطمینانینسبت به عدم وجود کمربندی در این شهرستان هشدار جدی داد و اظهارکرد: هیچ عذری، اعم از نبود اعتبار، خرابی ماشین‌آلات یا عدم تعامل بین دستگاه‌ها، برای این مسئله حیاتی پذیرفته نیست.

وی با اشاره به عدم تکمیل جاده کمربندی بندرلنگه گفت: در سنوات گذشته نیز گزارشاتی به دستگاه قضا ارائه شده بود مبنی بر اینکه فقط حدود ۲ کیلومتر از این پروژه آغاز شده و سپس به مدت یک سال متوقف شده است.

رئیس دادگستری شهرستان بندرلنگه ادامه داد: این امر موجب نارضایتی عمومی گسترده‌ای در میان شهروندان بندرلنگه‌ای شده و نگرانی‌های جدی را به وجود آورده است.

وی افزود: مجموعه قضائی بندرلنگه مصمم است تا به موضوع کمربندی این شهر به صورت جدی ورود کند و چنانچه قصور، بی‌تفاوتی یا ترک فعلی از سوی متولیان امر در این پروژه حیاتی احراز شود، طبق مقررات و ضوابط قانونی، بدون هیچ‌گونه اغماض یا مماشات، با آنها برخورد قضائی لازم صورت خواهد گرفت چرا که جان و امنیت مردم خط قرمز دستگاه قضاست و در این زمینه با کسی تعارف نداریم.