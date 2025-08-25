کریم گنجی، در گفتگو با خبرنگار مهر، با گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان رجایی و باهنر، هفته دولت را نماد خدمتگزاری و حرکت به سوی پیشرفت عنوان کرد و گفت: در بخش روستاها و دهیاریها بیش از ۴۲۰ میلیارد ریال اعتبار صرف پروژههایی از جمله تکمیل مجموعه ورزشی، احداث استخر، زیرسازی و آسفالت معابر، ساختمانهای چندمنظوره، سنگفرش معابر، مرمت کانالها و پایش تصویری شده است که آماده بهرهبرداری هستند.
وی در ادامه به پروژههای حوزه بهداشت اشاره کرد و افزود: افتتاح خانه بهداشت قلعه شیخ با اعتبار ۳۰ میلیارد ریال، نوسازی درمانگاه امام صادق (ع) در باقرشهر به ارزش ۳۰۰ میلیارد ریال و کلنگزنی پایگاه سلامت تورقوزآباد با زیربنای ۲۶۰ متر مربع و اعتبار ۹۰ میلیارد ریال از اقدامات شاخص در این بخش به شمار میرود.
بخشدار کهریزک همچنین از افتتاح پروژههای آموزشی شامل مدارس علی بن ابیطالب، حجاب، امام حسن مجتبی (ع) و زمین تایل کورت با اعتبار مجموع ۱۴۰ میلیارد ریال خبر داد و گفت: کلنگزنی دو مدرسه جدید در باقرشهر و کهریزک نیز در برنامه قرار دارد.
در حوزه صنعت، گنجی از افتتاح کارخانه میرایی با سرمایهگذاری ۲۰ هزار میلیارد ریالی خبر داد و افزود: در بخش فاضلاب نیز مخزن ۴ هزار متر مکعبی در باقرشهر با اعتبار ۳۰۰ میلیارد ریال افتتاح شده و احداث دو مخزن ۵ هزار متر مکعبی در کهریزک با اعتبار ۸۰۰ میلیارد ریال در دست اجرا است.
وی با اشاره به اجرای چهار پروژه برق و انرژی با اعتبار ۱۵۰ میلیارد ریال، تصریح کرد: شهرداریهای باقرشهر و کهریزک نیز پروژههایی در حوزه معابر، آسفالت و خدمات شهری را در دست اجرا دارند که جزئیات آن به زودی اعلام خواهد شد.
گنجی در پایان ضمن قدردانی از حمایتهای دولت، نمایندگان مجلس، استاندار تهران، فرماندار شهرستان ری، شوراهای اسلامی، شهرداران، دهیاران، مهندسین، کارگران و پیمانکاران، از صبر و همراهی مردم منطقه نیز تقدیر کرد و اظهار داشت: امیدواریم هیچ نقطهای از ایران عزیز از نعمت توسعه و پیشرفت بیبهره نماند.
نظر شما