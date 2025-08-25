۲۹ مددجوی بهبودیافته در ۲ مرکز یاورشهر وارد بازار کار شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، آزیتا همتیان، سرپرست معاونت کارآفرینی و توانمندسازی سازمان خدمات و مشارکت‌های اجتماعی شهرداری تهران با بیان اینکه در راستای وظایف این معاونت جهت ایجاد اشتغال برای آسیب‌دیدگان اجتماعی این اقدام صورت گرفته است گفت: ۲۳ نفر از مددجویان بهبود یافته مرکز یاور شهر ۹ جهت اشتغال به کار در شغل پاکبانی به سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران معرفی شدند.

وی افزود: با تمهیدات صورت گرفته جدا از حقوق کامل وزارت کار که برای این عزیزان در نظر گرفته شده، شرایط برای اسکان آنها نیز فراهم شده است.

همتیان به مددجویان بهبودیافته مرکز یاور شهر ۵ ویژه بانوان هم اشاره کرد و افزود: یک کارگاه کارآفرینی تحت نظارت معاونت توانمندسازی و کارآفرینی سازمان که به تولید البسه برای بانوان می‌پردازد، پیش از این در مرحله اول شماری از بانوان بهبود یافته را به کار گرفته بود و به درخواست این کارگاه، مرحله دوم به‌کارگیری مددجویان بهبود یافته در این مرکز عملیاتی شد که طی آن ۶ نفر از مددجویان زن بهبود یافته مرکز یاور شهر ۵ در این مرکز مشغول به کار شدند.

سرپرست معاونت کارآفرینی و توانمندسازی سازمان خدمات و مشارکت‌های اجتماعی شهرداری تهران تاکید کرد: یکی از مأموریت‌های مهم این معاونت این است که بتوانیم فرایندهایی را طراحی کنیم که طی آن آسیب دیدگان اجتماعی بعد از دوره درمان، بهبود و ترخیص بنا بر مهارت‌هایی که دارند یا اگر فاقد مهارت هستند با سپری کردن دوره‌های آموزشی در مشاغل مختلف مشغول به کار شوند که این فرایند به صورت مستمر از سوی این معاونت در حال انجام است.