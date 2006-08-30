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۸ شهریور ۱۳۸۵، ۱۳:۵۳

در جمع خبرنگاران عنوان شد :

150 هزار معلول پشت نوبت اشتغال هستند / عدم تخصيص اعتبار اشتغالزايي مددجويان پس از گذشت 6 ماه از سال

معاون كارآفريني و اشتغال سازمان بهزيستي گفت: هم اكنون 150 هزار نفر از معلولان و مددجويان در نوبت اشتغال قرار دارند كه به منظور تحت پوشش قرار دادن تمامي اين افراد نيازمند 140 ميليارد تومان اعتبار هستيم كه در سال جاري تنها يك هفتم اين نياز اختصاص يافته و البته هنوز در اختيار بهزيستي قرار نگرفته است.

به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر ، بهرام بهرامسيري امروز در جمع خبرنگاران در مورد اعتبار اشتغالزايي مددجويان تحت پوشش ، افزود: با وجود گذشت 6 ماه از سال هنوز 20 ميليارد تومان اعتبار خود اشتغالي و كارفرمايي مددجويان و معلولين سازمان بهزيستي پرداخت نشده است.

بهرام سيري افزود: سال گذشته همين ميزان اعتبار اشتغالزايي اختصاص يافته بود كه در بهمن ماه سال گذشته تنها 13 ميليارد آن پرداخت شد.

وي با اشاره به سطوح ارائه خدمات اشتغال و كارآفريني اظهار كرد: اين خدمات به معلولين، زنان سرپرست خانوار، فرزندان شبانه‌روزي، آسيب ديدگان اجتماعي و معتادان بهبود يافته تعلق مي‌گيرد.

وي خاطرنشان كرد: روش‌هاي اشتغالزايي شامل شناسايي توانمنديهاي مددجويان، آموزش، حمايتهاي مالي (وام)، مشاوره فني و اقتصادي و فروش و بازاريابي كالاهاي توليدي است.

معاون دفتر كارآفريني و اشتغال سازمان بهزيستي با اشاره به پرداخت سهم حق بيمه كارفرماياني كه معلول و يا مددجو را به استخدام خود در مي‌آورند، اظهار كرد: در سال جاري يك ميليارد و 700 ميليون تومان اعتبار جهت پرداخت سهم حق بيمه كارفرمايي اختصاص يافته است.

وي همچنين اعلام كرد: وام 50 ميليون ريالي با كارمزد 4 درصد به معلولان، مددجويان و معتادين پاك شده، همچنين وام 80 تا 100 ميليون ريالي براي ايجاد تاسيسات و بنگاه هاي كوچك زود بازده و وام 140 ميليون ريالي در بخش تعاوني‌ها اختصاص مي‌يابد.

بهرام سيري گفت: تفاهم‌نامه‌ اي نيز با وزارت كار و امور اجتماعي مبني بر اختصاص 300 ميليارد تومان به منظور اشتغال 30 هزار نفر اختصاص يافته است.

معاون دفتر كارآفريني و اشتغال سازمان بهزيستي اظهار كرد: ايجاد امكان فعاليت زنان سرپرست خانوار و معلولان در خانه و ارائه مشاوره و آموزش ها و حمايت هاي مالي لازم از ديگر برنامه‌هاي سازمان بهزيستي است.

بهرام سيري با اشاره به ايجاد صندوق فرصتهاي شغلي معلولان و مددجويان اظهار كرد: بر اساس قانون جامع حمايت از حقوق معلولان صندوق فرصت هاي شغلي معلولان از طريق سازمان بهزيستي پيگيري مي ‌شود كه با توجه به تشكيل صندوق "مهر رضا (ع)" ، تمامي صندوق‌هاي اشتغال موظف به ادغام در قالب اين صندوق هستند، بنابراين اهداف اشتغالزايي معلولين و مددجويان سازمان بهزيستي از طريق امكانات صندوق مهر رضا پيگيري مي‌شود.

وي همچنين اظهار كرد: بر اساس قانون، 3 درصد پست‌هاي استخدامي دستگاه ها و سازمانهاي دولتي به معلولين اختصاص دارد كه در تير ماه سال جاري بر اساس تفاهم با سازمان مديريت و برنامه‌ريزي مقرر شد از اين پس 3 درصد از پستهاي استخدامي سازمانها كسر و در اختيار سازمان بهزيستي قرار گيرد.

به گفته بهرامسيري ، تاكنون در طول 3 سال از زمان تصويب قانون حمايت از حقوق معلولان، 170 نفر جذب شده‌اند و هم اكنون 7 هزار نفر از فارغ التحصيلان معلول متقاضي استخدام در دستگاههاي دولتي هستند.

معاون دفتر كارآفريني و اشتغال سازمان بهزيستي خاطرنشان كرد: در سال جاري با انعقاد تفاهم نامه‌اي با وزارت تعاون مقرر شد، 330 تعاوني شامل 30 تعاوني فراگير و 300 تعاوني محلي و كوچك براي معتادين پاك شده و ساير مددجويان سازمان بهزيستي ايجاد شود.

وي اعلام كرد: اولين تعاوني فراگير معتادين بهبود يافته در تهران، همزمان با هفته دولت افتتاح شد.

بهرام سيري با اشاره به برنامه حمايت دولتي با خريد توليدات اين تعاوني‌ها اظهار كرد: مؤسسات بازاريابي به منظور فروش محصولات معلولان و مددجويان در قالب فعاليت‌هاي خوداشتغالي و يا تعاوني ايجاد مي‌شود.

وي با تاكيد بر اينكه 50 درصد پرداختي‌ها در سال گذشته به منظور اشتغالزايي معلولان و مددجويان سازمان بهزيستي ناموفق بوده است ، تاكيد كرد: پرداخت وام به تنهايي و بدون پيگيري براي ايجاد اشتغال پايدار و توانمندسازي مددجويان تنها موجب محرومتر شدن اين محرومان مي شود بنابراين در سال جاري سياست ايجاد امنيت شغلي و درآمدي و پرداخت سرمايه كار مورد توجه قرار گرفته است.

معاون دفتر كارآفريني و اشتغال سازمان بهزيستي اظهار كرد: هم اكنون به منظور توانبخشي حرفه ‌اي 290 كارگاه در كل كشور وجود دارد كه 170 كارگاه فعال و مابقي نيمه فعال و يا تعطيل است.

کد مطلب 373700

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