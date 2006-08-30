150 هزار معلول پشت نوبت اشتغال هستند / عدم تخصيص اعتبار اشتغالزايي مددجويان پس از گذشت 6 ماه از سال

به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر ، بهرام بهرامسيري امروز در جمع خبرنگاران در مورد اعتبار اشتغالزايي مددجويان تحت پوشش ، افزود: با وجود گذشت 6 ماه از سال هنوز 20 ميليارد تومان اعتبار خود اشتغالي و كارفرمايي مددجويان و معلولين سازمان بهزيستي پرداخت نشده است.

بهرام سيري افزود: سال گذشته همين ميزان اعتبار اشتغالزايي اختصاص يافته بود كه در بهمن ماه سال گذشته تنها 13 ميليارد آن پرداخت شد.

وي با اشاره به سطوح ارائه خدمات اشتغال و كارآفريني اظهار كرد: اين خدمات به معلولين، زنان سرپرست خانوار، فرزندان شبانه‌روزي، آسيب ديدگان اجتماعي و معتادان بهبود يافته تعلق مي‌گيرد.

وي خاطرنشان كرد: روش‌هاي اشتغالزايي شامل شناسايي توانمنديهاي مددجويان، آموزش، حمايتهاي مالي (وام)، مشاوره فني و اقتصادي و فروش و بازاريابي كالاهاي توليدي است.

معاون دفتر كارآفريني و اشتغال سازمان بهزيستي با اشاره به پرداخت سهم حق بيمه كارفرماياني كه معلول و يا مددجو را به استخدام خود در مي‌آورند، اظهار كرد: در سال جاري يك ميليارد و 700 ميليون تومان اعتبار جهت پرداخت سهم حق بيمه كارفرمايي اختصاص يافته است.

وي همچنين اعلام كرد: وام 50 ميليون ريالي با كارمزد 4 درصد به معلولان، مددجويان و معتادين پاك شده، همچنين وام 80 تا 100 ميليون ريالي براي ايجاد تاسيسات و بنگاه هاي كوچك زود بازده و وام 140 ميليون ريالي در بخش تعاوني‌ها اختصاص مي‌يابد.

بهرام سيري گفت: تفاهم‌نامه‌ اي نيز با وزارت كار و امور اجتماعي مبني بر اختصاص 300 ميليارد تومان به منظور اشتغال 30 هزار نفر اختصاص يافته است.

معاون دفتر كارآفريني و اشتغال سازمان بهزيستي اظهار كرد: ايجاد امكان فعاليت زنان سرپرست خانوار و معلولان در خانه و ارائه مشاوره و آموزش ها و حمايت هاي مالي لازم از ديگر برنامه‌هاي سازمان بهزيستي است.

بهرام سيري با اشاره به ايجاد صندوق فرصتهاي شغلي معلولان و مددجويان اظهار كرد: بر اساس قانون جامع حمايت از حقوق معلولان صندوق فرصت هاي شغلي معلولان از طريق سازمان بهزيستي پيگيري مي ‌شود كه با توجه به تشكيل صندوق "مهر رضا (ع)" ، تمامي صندوق‌هاي اشتغال موظف به ادغام در قالب اين صندوق هستند، بنابراين اهداف اشتغالزايي معلولين و مددجويان سازمان بهزيستي از طريق امكانات صندوق مهر رضا پيگيري مي‌شود.

وي همچنين اظهار كرد: بر اساس قانون، 3 درصد پست‌هاي استخدامي دستگاه ها و سازمانهاي دولتي به معلولين اختصاص دارد كه در تير ماه سال جاري بر اساس تفاهم با سازمان مديريت و برنامه‌ريزي مقرر شد از اين پس 3 درصد از پستهاي استخدامي سازمانها كسر و در اختيار سازمان بهزيستي قرار گيرد.

به گفته بهرامسيري ، تاكنون در طول 3 سال از زمان تصويب قانون حمايت از حقوق معلولان، 170 نفر جذب شده‌اند و هم اكنون 7 هزار نفر از فارغ التحصيلان معلول متقاضي استخدام در دستگاههاي دولتي هستند.

معاون دفتر كارآفريني و اشتغال سازمان بهزيستي خاطرنشان كرد: در سال جاري با انعقاد تفاهم نامه‌اي با وزارت تعاون مقرر شد، 330 تعاوني شامل 30 تعاوني فراگير و 300 تعاوني محلي و كوچك براي معتادين پاك شده و ساير مددجويان سازمان بهزيستي ايجاد شود.

وي اعلام كرد: اولين تعاوني فراگير معتادين بهبود يافته در تهران، همزمان با هفته دولت افتتاح شد.

بهرام سيري با اشاره به برنامه حمايت دولتي با خريد توليدات اين تعاوني‌ها اظهار كرد: مؤسسات بازاريابي به منظور فروش محصولات معلولان و مددجويان در قالب فعاليت‌هاي خوداشتغالي و يا تعاوني ايجاد مي‌شود.

وي با تاكيد بر اينكه 50 درصد پرداختي‌ها در سال گذشته به منظور اشتغالزايي معلولان و مددجويان سازمان بهزيستي ناموفق بوده است ، تاكيد كرد: پرداخت وام به تنهايي و بدون پيگيري براي ايجاد اشتغال پايدار و توانمندسازي مددجويان تنها موجب محرومتر شدن اين محرومان مي شود بنابراين در سال جاري سياست ايجاد امنيت شغلي و درآمدي و پرداخت سرمايه كار مورد توجه قرار گرفته است.

معاون دفتر كارآفريني و اشتغال سازمان بهزيستي اظهار كرد: هم اكنون به منظور توانبخشي حرفه ‌اي 290 كارگاه در كل كشور وجود دارد كه 170 كارگاه فعال و مابقي نيمه فعال و يا تعطيل است.