به گزارش خبرگزاری مهر، جواد ملایی گفت: حضور ۹۹.۵ درصدی همکاران نشان دهنده تعهد حرفهای، علاقه به میهن و اراده جدی برای خدمت به سلامت بینایی مردم است.
بازرس مجمع نظام پزشکی اظهار داشت: این مشارکت گسترده نماد همبستگی حرفهای و پایبندی به ارزشهای علمی و صنفی است. اپتومتریستها با حضور پرشور خود پیام امید و نشاط اجتماعی را به جامعه منتقل کردند.
وی با تاکید بر نقش کلیدی اپتومتریستها در حفظ سلامت بینایی جامعه افزود: اپتومتریستها همواره در خط مقدم پیشگیری، تشخیص و مراقبتهای بینایی قرار داشتهاند و این حضور گسترده، نشاندهنده علاقه و تعهد آنها به تداوم خدمترسانی به است
ملایی خاطرنشان کرد: امیدواریم این مشارکت بینظیر، سرآغاز دورهای تازه در فعالیتهای انجمن باشد و با بهرهگیری از توان علمی و تخصصی اعضا، گامهای موثرتری در جهت ارتقای سلامت بینایی مردم ایران برداشته شود.
