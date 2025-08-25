  1. سلامت
  2. نظام سلامت
۳ شهریور ۱۴۰۴، ۱۱:۲۸

استقبال اپتومتریست‌ها از انتخابات انجمن اپتومتری ایران

استقبال اپتومتریست‌ها از انتخابات انجمن اپتومتری ایران

رئیس انجمن علمی اپتومتری ایران، از حضور پُرشور اپتومتریست‌ها در انتخابات اخیر انجمن خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، جواد ملایی گفت: حضور ۹۹.۵ درصدی همکاران نشان دهنده تعهد حرفه‌ای، علاقه به میهن و اراده جدی برای خدمت به سلامت بینایی مردم است.

بازرس مجمع نظام پزشکی اظهار داشت: این مشارکت گسترده نماد همبستگی حرفه‌ای و پایبندی به ارزش‌های علمی و صنفی است. اپتومتریست‌ها با حضور پرشور خود پیام امید و نشاط اجتماعی را به جامعه منتقل کردند.

وی با تاکید بر نقش کلیدی اپتومتریست‌ها در حفظ سلامت بینایی جامعه افزود: اپتومتریست‌ها همواره در خط مقدم پیشگیری، تشخیص و مراقبت‌های بینایی قرار داشته‌اند و این حضور گسترده، نشان‌دهنده علاقه و تعهد آن‌ها به تداوم خدمت‌رسانی به است

ملایی خاطرنشان کرد: امیدواریم این مشارکت بی‌نظیر، سرآغاز دوره‌ای تازه در فعالیت‌های انجمن باشد و با بهره‌گیری از توان علمی و تخصصی اعضا، گام‌های موثرتری در جهت ارتقای سلامت بینایی مردم ایران برداشته شود.

کد خبر 6569840
حبیب احسنی پور

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها