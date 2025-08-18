افزایش شیوع نزدیک بینی در بین دانش آموزان شهری

به گزارش خبرگزاری مهر، عسگر دوستدار، برگزاری بیست و هفتمین کنگره سراسری انجمن علمی اپتومتری ایران را فرصتی ارزشمند برای گردهمایی متخصصان اپتومتری، پژوهشگران و فعالان حوزه سلامت چشم عنوان کرد.
وی، هدف اصلی کنگره انجمن علمی اپتومتری را، ارتقای دانش علمی و مهارتی اپتومتریستها، تبادل تازهترین یافتههای پژوهشی، آشنایی با فناوریها و تجهیزات نوین و ایجاد شبکههای ارتباطی میان متخصصان دانست و افزود: این کنگره با بهروزرسانی اطلاعات حرفهای و تبادل تجربه، به بهبود کیفیت خدمات مراقبت از بینایی در کشور کمک میکند.
استادیار دانشگاه علوم پزشکی ایران ادامه داد: یکی از محورهای کلیدی کنگره امسال، معرفی جدیدترین روشهای پیشگیری و کنترل پیشرفت نزدیکبینی در کودکان و نوجوانان است. با توجه به افزایش شیوع نزدیکبینی در جهان و کشور و به ویژه در میان دانشآموزان شهرنشین، معرفی روشهای نوین و برنامههای اصلاح سبک زندگی شامل کاهش استفاده از وسایل دیجیتال و افزایش فعالیت در فضای باز اهمیت ویژهای دارد. شرکتکنندگان در این بخش با شواهد علمی جدید و پروتکلهای بالینی مؤثر آشنا خواهند شد تا بتوانند در عمل به پیشگیری و کاهش عوارض بینایی نسل آینده کمک کنند.
دوستدار گفت: شعار کنگره امسال «اپتومتری، تضمین سلامت بینایی» انتخاب شده که بر اهمیت بهروزرسانی علمی و نقش آن در حفظ و ارتقای سلامت بینایی جامعه تأکید دارد.
به گفته وی، گروههای هدف شرکتکنندگان شامل اپتومتریستها، پژوهشگران علم بینایی، دانشجویان اپتومتری، فعالان حوزه تولید و واردات تجهیزات بینایی و مسئولان سیاستگذاری سلامت بینایی هستند.
دوستدار خاطرنشان کرد: امیدواریم این کنگره پلی میان دانش نظری و تجربه عملی ایجاد کند و با همافزایی توان علمی و حرفهای همکاران، کیفیت زندگی بیماران بهبود یابد و آیندهای روشنتر برای سلامت بینایی جامعه رقم بخورد.
