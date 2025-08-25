  1. استانها
  2. کهگیلویه و بویراحمد
۳ شهریور ۱۴۰۴، ۱۲:۱۷

پیش‌بینی پایان هفته‌ای خنک برای کهگیلویه و بویراحمد

پیش‌بینی پایان هفته‌ای خنک برای کهگیلویه و بویراحمد

یاسوج-مدیرکل هواشناسی کهگیلویه و بویراحمد گفت: استان آخر هفته خنک می‌شود.

علی کرمی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر در خصوص آخرین وضعیت جوی استان کهگیلویه و بویراحمد گفت: بر اساس آخرین نقشه‌ها و داده‌های هواشناسی امروز دوشنبه آسمان استان صاف تا قسمتی ابری پیش بینی می‌شوند.

مدیرکل هواشناسی کهگیلویه و بویراحمد افزود: از فردا تا پایان هفته شرایط جوی پایدار بوده و آسمان غالباً صاف خواهد بود. در این مدت گاهی افزایش وزش باد و وقوع غبار رقیق دور از انتظار نیست.

وی بیان کرد: همچنین تا سه روز آینده ماندگاری هوای گرم ادامه خواهد داشت اما از اواخر هفته به تدریج از شدت گرما در برخی مناطق کاسته می‌شود.

کد خبر 6569950

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها