علی کرمی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر در خصوص آخرین وضعیت جوی استان کهگیلویه و بویراحمد گفت: بر اساس آخرین نقشه‌ها و داده‌های هواشناسی امروز دوشنبه آسمان استان صاف تا قسمتی ابری پیش بینی می‌شوند.

مدیرکل هواشناسی کهگیلویه و بویراحمد افزود: از فردا تا پایان هفته شرایط جوی پایدار بوده و آسمان غالباً صاف خواهد بود. در این مدت گاهی افزایش وزش باد و وقوع غبار رقیق دور از انتظار نیست.

وی بیان کرد: همچنین تا سه روز آینده ماندگاری هوای گرم ادامه خواهد داشت اما از اواخر هفته به تدریج از شدت گرما در برخی مناطق کاسته می‌شود.