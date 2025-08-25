  1. حوزه و دانشگاه
  2. آموزش عالی
۳ شهریور ۱۴۰۴، ۱۲:۳۹

برنامه آموزشی ۳ رشته مقاطع تخصصی، فوق تخصصی و فلوشیپ بالینی بازنگری شد

شورای آموزش پزشکی و تخصصی در جدیدترین مصوبات خود برنامه آموزشی بازنگری شده ۳ رشته را در مقاطع تخصصی، فوق تخصصی و فلوشیپ مصوب کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، در یکصد و سومین نشست شورای آموزش پزشکی و تخصصی، برنامه های آموزشی رشته های تخصصی، فوق تخصصی و دوره های تکمیلی تخصصی (فلوشیپ) مصوب در جلسات کمیسیون دایمی معین شورای آموزش پزشکی و تخصصی جهت تنفیذ به شورا ارائه و مصوب شد.

براساس موضوع ۱۲ یکصد و سومین نشست شورای آموزش پزشکی و تخصصی مورخ ۱۴ مرداد ۱۴۰۴ برنامه آموزشی بازنگری شده دوره تکمیلی تخصصی (فلوشیپ) «مولتیپل اسکلروزیس و بیماری های التهابی میلین زدای سیستم عصبی مرکزی» مصوب در یکصد و چهارمین جلسه کمیسیون دائمی معین مورخ ۶ مرداد ۱۴۰۴ مصوب شد.

همچنین برنامه آموزشی بازنگری شده رشته تخصصی «جراحی قلب و عروق» مصوب در یکصد و چهارمین جلسه کمیسیون دائمی معین ۶ مرداد ۱۴۰۴ ارائه و مصوب شد. زمان اجرای این برنامه آموزشی بعهده دبیرخانه شورای آموزش پزشکی و تخصصی خواهد بود.

برنامه آموزشی بازنگری شده رشته فوق تخصصی «جراحی قلب و عروق» مصوب در یکصد و چهارمین جلسه کمیسیون دائمی معین مورخ ۶ مرداد ۱۴۰۴ نیز برنامه دیگری بود که ارائه و مصوب شد.

همچنین براساس موضوع ۱۱ یکصد و سومین نشست شورای آموزش پزشکی و تخصصی مورخ ۱۴ مرداد ۱۴۰۴، در مواردی که تغییر عنوان یک برنامه آموزشی در رشته های تخصصی، فوق تخصصی و دوره های تکمیلی تخصصی بالینی بدون تغییر طول و یا تغییرات ساختاری محتوای دوره در نشست شورا مصوب شود، فارغ التحصیلان قبل از مصوبه تغییر عنوان مشمول عنوان جدید خواهند بود. تشخیص ساختاری بودن تغییرات بر عهده دبیرخانه شورای آموزش پزشکی و تخصصی است.

