به گزارش خبرنگار مهر، شورای آموزش پزشکی و تخصصی در یکصد و سومین نشست شورای آموزش پزشکی و تخصصی مورخ ۱۴ مردادماه ۱۴۰۴ آیین نامه کمیته مشورتی دوره های تکمیلی تخصصی (فلوشیپ) را مصوب کرد.

هدف از این آیین نامه تبیین و تنظیم فرآیندهای مرتبط با تشکیل و عملکرد کمیته های مشورتی دوره های تکمیلی تخصصی و در راستای اطمینان از توانمندی دانش آموختگان تحصیلات تکمیلی تخصصی است.

کمیته مشورتی دوره های تکمیلی تخصصی گروهی از اعضای هیئت علمی و متخصصان برجسته هستند که مسئولیت ارائه مشورت درخصوص سیاستگذاری و ارزشیابی برنامه ها و سایر موضوعات در زمینه دوره های مرتبط را به دبیرخانه شورای آموزش پزشکی و تخصصی بر عهده دارند.

دوره تکمیلی تخصصی یا فلوشیپ درواقع دوره های آموزشی است که پس از دوره تخصصی یا فوق تخصصی پزشکی به منظور کسب مهارت های پیشرفته در یک حوزه خاص، طراحی شده اند.

کمیته از حداقل ۳ عضو و حداکثر ۷ عضو تشکیل می شود که اعضا از میان اعضای هیئت علمی دارای مدرک معتبر مرتبط و یا دارای ۱۰ سال سابقه کار در دوره تکمیلی تخصصی مربوطه به تایید دبیرخانه شورای آموزش پزشکی و تخصصی و دانشگاه علوم پزشکی انتخاب می شوند.

معیارهای عمومی انتخاب اعضای کمیته شامل «دارا بودن مدرک دانشنامه»، «رتبه علمی دانشیار و بالاتر، تجربه و سابقه کافی (حداقل شش سال عضویت به عنوان هیئت علمی دانشگاه)»، «داشتن رابطه استخدامی با دانشگاه»، «حضور و مشارکت فعال بالینی در فرآیندهای آموزشی دستیاران در عرصه مربوطه»، «اشتهار از نظر علمی، آموزشی، اخلاق و تعهد حرفه ای» است.

عضویت همزمان در هیئت ممتحنه رشته های تخصصی و یا فوق تخصصی بلامانع است.

فرآیند انتخاب و انتصاب اعضای کمیته مشتمل بر دو مرحله است:

الف) معرفی از سوی دانشگاه های علوم پزشکی: در هر دانشگاه علوم پزشکی کشور که دارای برنامه دستیاری تکمیلی تخصصی دایر و مصوب است، دانشکده پزشکی موظف است پس از اخذ نظر گروه های آموزشی و تایید احراز شرایط مندرج در آیین نامه، افراد را به کارگروهی متشکل از رئیس دانشگاه علوم پزشکی، معاون آموزشی دانشگاه و رئیس دانشکده پزشکی معرفی کند.

این کمیته اسامی نهایی افراد را طی یک صورت جلسه با امضای هر سه عضو به دبیرخانه شورای آموزش پزشکی و تخصصی معرفی می کند. هر دانشگاه حداکثر سه نفر را به عنوان کاندیدای عضویت می تواند معرفی کند.

ب) استعلام از هیئت یا هیئت های ممتحنه مرتبط.

پ) جمع بندی و انتصاب از سوی دبیرخانه شورای آموزش پزشکی و تخصصی.

شرایط افراد پیشنهاد شده از سوی دانشگاه علوم پزشکی کشور توسط دبیرخانه بررسی شده و با در نظر گرفتن موارد ذکر شده از سوی دبیر شورا حکم ابلاغ دریافت می کنند.

تبصره یک: در رشته هایی که گروه آموزش دهنده از رشته های مختلف تخصصی و فوق تخصصی تشکیل شده است لازم است حداقل یک نفر از هر یک از رشته های مذکور در این کمیته عضویت داشته باشند.

تبصره دو: اولویت انتخاب با اعضای هیئت ممتحنه رشته های مرتبط است.

پس از تشکیل اولین جلسه بین اعضا، دو نفر به عنوان دبیر کمیته به دبیر شورا پیشنهاد می شوند که یک نفر از آنان به عنوان دبیر کمیته از سوی دبیر شورا منصوب می شود.

کمیته های مشورتی که صرفا تربیت کننده از یک رشته تخصصی یا فوق تخصصی دارند پس از تشکیل تحت نظارت مستقیم هیئت ممتحنه همان رشته فعالیت خواهند کرد.

کمیته های مشورتی که تربیت کننده از چند رشته تخصصی یا فوق تخصصی دارند، در مرحله انتخاب اعضا مطابق آیین نامه از هیئت های ممتحنه رشته های مرتبط استعلام و نظرخواهی می شود ولی پس از تشکیل تحت نظارت مستقیم دبیرخانه و در تعامل با بوردهای مرتبط فعالیت خواهند کرد.

وظایف کمیته مشورتی دوره های تکمیلی تخصصی (فلوشیپ:

- ارائه مشورت در سیاستگذاری رشته با همکاری انجمن علمی مرتبط

- تدوین و بازنگری برنامه آموزشی دوره تکمیلی تخصصی مربوطه

- مشارکت در تعیین ظرفیت پذیرش دستیار و گسترش مراکز در دوره های تکمیلی تخصصی/ محل های مربوطه

- ارایه مشاوره به استعلامات رسمی دبیرخانه در خصوص دوره مربوطه

- همکاری در فرآیند ارزشیابی و اعتبار بخشی دوره مربوطه طبق آیین نامه ارزشیابی و اعتبار بخشی برنامه های آموزشی

- مشارکت در تصمیم گیری برای فرآیند پذیرش دستیار

مدت عضویت ۲ سال است و تمدید آن بلامانع است. عدم انجام وظایف محوله به تشخیص دبیرخانه شورای آموزش پزشکی بر اساس شرح وظایف مندرج در آیین نامه است.