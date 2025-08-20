به گزارش خبرنگار مهر، شورای آموزش پزشکی و تخصصی در یکصد و سومین نشست خود دو موضوع تدوین سند توانمندی های دانش آموختگان دوره های تخصصی و گزارش ۱۰ ساله تعداد فارغ التحصیلان رشته های تخصصی و فوق تخصصی را تصویب کرد.

در موضوع ۸ یکصد و سومین نشست شورای آموزش پزشکی و تخصصی مورخ ۱۴ مردادماه ۱۴۰۴ مصوب شد: به منظور استقرار نظام ارزشیابی و اعتبار بخشی آموزش پزشکی تخصصی در راستای موضوع ۷ این نشست دبیرخانه شورای آموزش پزشکی و تخصصی متعهد می شود تا یکصد و چهارمین نشست شورا «سند توانمندی های دانش آموختگان دوره های تخصصی»، «سند استانداردهای عمومی دوره های تخصصی» و «سند استانداردهای دانشگاه های علوم پزشکی تربیت کننده دستیار» را پس از هماهنگی با دانشگاه ها و اجرای مرحله پایلوت، تدوین کند.

همچنین در موضوع ۵ یکصد و سومین نشست شورای آموزش پزشکی و تخصصی مورخ ۱۴ مردادماه ۱۴۰۴ مصوب شد: دبیرخانه موظف است گزارشی از تعداد فارغ التحصیلان رشته های تخصصی و فوق تخصصی در مقطع دانشنامه و گواهینامه از سال ۱۳۸۴ تا ۱۴۰۴ را تهیه کند.

همچنین از معاونت درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی خواسته شود نیازهای نیروی تخصصی در ۱۰ سال گذشته از سال ۱۳۹۴ تا ۱۴۰۴ و میزان تامین آن بر اساس خروجی دوره های تخصصی و فوق تخصصی را به تفکیک استان ها ارائه کند.

دبیرخانه شورای آموزش پزشکی و تخصصی راهکارهای پیشنهادی برای رفع نیاز نیروی تخصصی و فوق تخصصی را بر اساس اطلاعات فوق الذکر به نشست بعدی شورا ارائه کند.