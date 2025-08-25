حضور مدیرکل کمیته امداد استان تهران در کهریزک

به گزارش خبرگزاری مهر، دیدارهای مردمی هفتگی سیدابوالفضل پرپنچی مدیرکل کمیته امداد استان تهران، سه‌شنبه‌های هر هفته در ادارات تابعه استان تهران برگزار می‌شود.

رضا علی‌شیری، رئیس اداره روابط عمومی و اطلاع‌رسانی کمیته امداد استان تهران در این رابطه اظهار کرد: برنامه دیدار سه‌شنبه‌های مردمی مدیرکل کمیته امداد استان تهران به صورت هفتگی و در مناطق مختلف استان برگزار می‌شود.

وی افزود: بر این اساس، سیدابوالفضل پرپنچی، مدیرکل کمیته امداد استان تهران، سه‌شنبه چهارم شهریور ۱۴۰۴، از ساعت ۷ تا ۹ صبح، در اداره کمیته امداد شهر کهریزک حاضر خواهد شد.

علی‌شیری خاطرنشان کرد: مددجویان تحت حمایت این نهاد و سایر متقاضیان می‌توانند در زمان اعلام‌شده به آدرس کهریزک، بلوار شهید بهشتی، خیابان شهید محمد جهان‌آرا، پلاک ۴، اداره کمیته امداد امام خمینی (ره) مراجعه و مسائل و درخواست‌های خود را به طور مستقیم با مدیرکل استان در میان بگذارند.

رئیس اداره روابط عمومی کمیته امداد استان تهران در پایان گفت: شهروندان و مددجویان محترم جهت کسب اطلاعات بیشتر درباره زمان و مکان دقیق این دیدارها در مناطق مختلف، می‌توانند به پورتال اطلاع‌رسانی این نهاد به نشانی tehran.emdad.ir مراجعه نمایند.

