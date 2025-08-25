انهدام پاتوق فروش مواد مخدر در باقرشهر؛ دستگیری ۳ قاچاقچی

به گزارش خبرگزاری مهر،، سرهنگ حسین مافی، فرمانده انتظامی شهرستان ری بیان داشت: مأموران کلانتری ۱۷۵ باقرشهر پس از انجام اقدامات اطلاعاتی دقیق و چند شبانه روز کنترل نامحسوس، مخفیگاه سه قاچاقچی و توزیع کننده موادمخدر را شناسایی کردند. این محل در حقیقت به پاتوقی برای فروش مواد تبدیل شده بود که جوانان و برخی افراد معتاد برای خرید به آنها مراجعه می‌کردند.

سرهنگ مافی افزود: این عملیات که با هماهنگی دستگاه قضائی در یک اقدام ضربتی مأموران ضمن ورود به مخفیگاه، متهمان را دستگیر و یک کیلوگرم تریاک و ۱۰۰ گرم شیشه بسته بندی شده و آماده فروش کشف کردند که پس از انتقال به کلانتری برای متهمان پرونده تشکیل و به مراجع قضائی اعزام شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان ری در پایان با قدردانی از همکاری مردم با پلیس گفت: امنیت یک موضوع جمعی است و تحقق آن نیازمند مشارکت شهروندان است. از مردم تقاضا داریم هرگونه موارد مشکوک در زمینه خرید و فروش موادمخدر را سریعاً از طریق شماره ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند تا شاهد پاکسازی کامل محلات از وجود قاچاقچیان و توزیع کنندگان مواد باشیم.