ضرورت تهیه شناسنامه مساجد کهگیلویه؛ ۲۰۰ مسجد در شهرستان فعال هستند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام علی وحدانی‌فر بعداظهر دوشنبه در نشست قرارگاه مساجد کهگیلویه با اشاره به نقش تاریخی مسجد در اسلام گفت: رسول خدا (ص) راهکار ترویج اسلام را در ایجاد مساجد دیدند و از مسجد قبا در مدینه آغاز کردند. امروز نیز قرارگاه مساجد با هدف رونق‌بخشی به این پایگاه‌های دینی شکل گرفته است.

وی با تأکید بر اجرای برنامه‌های مسجدی تحت نظارت قرارگاه، افزود: سند ملی مساجد سال گذشته امضا شد و باید همه فعالیت‌ها در چارچوب آن انجام شود.

امام جمعه دهدشت ادامه داد: طایفه‌گرایی و شخص‌محوری در مدیریت مساجد زیبنده نیست؛ مسجد باید نه فقط نه برای یک طایفه خاص بلکه برای همه مردم باشد.

فعال بودن ۲۰۰ مسجد در کهگیلویه

سرهنگ سید علی اصغر پوربهشت نیز در این نشست با اشاره به وجود ۲۰۰ مسجد در شهرستان اظهار داشت: در ۸۷ مسجد پایگاه بسیج فعال راه‌اندازی شده و در صورت همکاری بیشتر، آمادگی برای گسترش این پایگاه‌ها وجود دارد.

وی همچنین خواستار تعریف «شناسنامه مسجد» برای شناسایی نقاط قوت، ضعف و آسیب‌شناسی شد و مسجد جامع دهدشت را با مدیریت امام جمعه، الگویی موفق در سطح ملی معرفی کرد.

سید ایرج کاظمی‌جو، تعامل سیستم اداری و مدیریتی را عامل توسعه دانست و گفت: حمایت امام جمعه دهدشت از دولت و همکاری سپاه نقش مهمی در پیشبرد اهداف فرهنگی دارد.

شرورت مقابله با طایفه گرایی در مساجد

فرماندار کهگیلویه گفت: طایفه‌گرایی در مساجد شهرستان آفتی جدی است که باید با آن مقابله شود.

در این نشست از خدمات حجت‌الاسلام مهدوی مسئول سابق قرارگاه مساجد قدردانی و حجت‌الاسلام قبادیان به عنوان مسئول جدید این قرارگاه در شهرستان معرفی شد.