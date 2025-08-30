ثبت ۲۳ هزار و ۶۹۵ ماموریت اورژانس در هفته گذشته

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اورژانس تهران؛ محمداسماعیل توکلی رئیس اورژانس استان تهران گفت: در هفته گذشته (۱ شهریور الی ۷ شهریورماه ۱۴۰۴) مجموع ۲۳۶۹۵ مأموریت در مرکز ارتباطات ۱۱۵ اورژانس استان تهران (دیسپچ) ثبت شد که در پی این مأموریت‌ها ۵۸۹۰ مورد به مراکز درمانی انتقال یافتند و ۱۰۳۹۳ مورد نیز در محل از خدمات اورژانس استفاده کردند و در این مدت ۵۸۳۴۶ تماس با مرکز دیسپچ اورژانس استان تهران برقرار شد که از این تعداد متأسفانه ۲۲۰۲ تماس مزاحم (معادل ۳.۵ درصد کل تماس‌ها) با این مرکز بوده است.

به گفته وی؛ از مجموع مأموریت‌های ثبت شده طی هفته گذشته، ۴۳۰۵ مورد حوادث ترافیکی (۱۸.۲ درصد از کل مأموریت‌ها) و ۱۹۳۹۰ (۸۱.۸ درصد از کل مأموریت‌ها) مورد حوادث غیر ترافیکی بوده است و اورژانس هوایی ۷ سورتی پرواز داشته است که در پی آن ۹ مصدوم به مراکز درمانی انتقال یافته اند.