کارت شرکت در آزمون کاردانی فنی حرفه ای سال ۱۴۰۴ منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، آزمون کاردانی ویژه دانشگاه ملی مهارت و موسسات آموزش عالی غیرانتفاعی سال ۱۴۰۴ صرفا برای کدرشته های امتحانی با آزمون در مجموعه های ثبت نامی «الکتروتکنیک»، «کامپیوتر»، «مکانیک خودرو»، «حسابداری» و «تربیت بدنی» در صبح روز جمعه ۷ شهریور در ۷۹ شهرستان برگزار می‌شود.

کارت شرکت در آزمون کاردانی ویژه دانشگاه ملی مهارت و موسسات آموزش عالی غیرانتفاعی سال ۱۴۰۴ در سایت سازمان سنجش آموزش کشور در اینجا منتشر شده است.

فرآیند برگزاری آزمون رأس ساعت ۸ صبح آغاز می شود. دربهای ورودی حوزه های امتحانی رأس ساعت ۷:۳۰ صبح بسته خواهد شد. لذا از ورود متقاضیان پس از بسته شدن درب های ورودی به محوطه و یا سالن های امتحانی ممانعت بعمل خواهد آمد.

آدرس حوزه های برگزاری آزمون متقاضیان بر روی کارت شرکت در آزمون آنان درج شده است. لذا متقاضیان لازم است با توجه به نشانی محل اجرای آزمون مندرج بر روی کارت شرکت در آزمون، نسبت به شناسایی و حضور در حوزه امتحانی خود اقدام کنند.

در جلسه آزمون به متقاضیان یک بسته آزمونی داده خواهد شد که حاوی دفترچه سؤالات آزمون به همراه پاسخنامه است. این دفترچه آزمون شامل سؤالات دروس عمومی، پایه و تخصصی (شایستگی فنی و غیر فنی) در مجموع ۱۵۵ سؤال است و متقاضیان باید در مدت ۱۸۰ دقیقه به سؤالات پاسخ دهند. مجموعه ثبت نامی شامل الکتروتکنیک، کامپیوتر، مکانیک خودرو، حسابداری و تربیت بدنی است.

نکته مهم: دفترچه های سؤال آزمون متقاضیان شخصی سازی شده و شماره داوطلبی، نام خانوادگی و نام هر متقاضی بر روی جلد دفترچه آزمون وی درج شده است. این دفترچه ها تنوع دارند. متقاضیانی که به سؤالات مربوط به معارف غیراسلام پاسخ می دهند و یا زبان خارجی امتحانی آنان غیرانگلیسی است، لازم است به ترتیب به سؤالات مربوط به ادیان (کلیمی، زرتشتی و مسیحی) و زبان خارجی غیرانگلیسی (فرانسه، آلمانی) که بصورت ضمیمه بسته امتحانی در اختیار آنان قرار داده می شود، پاسخ دهند.

یادآوری خیلی مهم: متقاضیان لازم است مستطیل های مربوط به گزینه انتخابی خود را در پاسخنامه با مداد سیاه نرم پررنگ بطور کامل سیاه (مشکی) کنند. در صورتی که قسمتی از مستطیل مورد نظر به صورت کامل سیاه نشده باشد در این مورد مسئولیت به عهده متقاضی خواهد بود.

برای حضور در جلسه آزمون علاوه بر کارت شرکت در آزمون باید کارت ملی و یا شناسنامه عکسدار، چند مداد سیاه نرم پررنگ، مداد پاک کن، مداد تراش، سنجاق و ماسک نیز به همراه داشته باشند.

تذکر مهم : متقاضیانی که اصل کارت ملی و یا اصل شناسنامه عکسدار را همراه نداشته باشند از ورود آنان به جلسه آزمون جلوگیری خواهد شد.

از آوردن وسایل اضافی مانند کیف دستی، ساک دستی، کتاب، جزوه، ماشین حساب، تلفن همراه، ساعت هوشمند، دستبند هوشمند، انگشتر هوشمند، پیجر و ... اکیداً خودداری شود. با توجه به اینکه محلی برای نگهداری این وسایل در حوزه های امتحانی پیش بینی نشده، مسئولیتی در قبال نگهداری از این وسایل متوجه حوزه های امتحانی نیست.