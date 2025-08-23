به گزارش خبرنگار مهر، متقاضیان پذیرش در رشته های کاردانی فنی حرفه ای ویژه دانشگاه ملی مهارت و موسسات آموزش عالی غیرانتفاعی سال ۱۴۰۴ که در زمان مقرر ۱۷ تا ۲۳ تیرماه ۱۴۰۴ موفق به ثبتنام نشده اند، در صورت تمایل میتوانند نسبت به ثبت نام در مجموعههای صرفاً بر اساس سوابق تحصیلی مجموعههای بدون آزمون از سوم تا هفتم شهریورماه ۱۴۰۴ اقدام کنند.
پذیرش در مجموعههای ثبتنامی: الکترونیک، ساخت و تولید، صنایع فلزی، تاسیسات مکانیکی، صنایع چوب و مبلمان، چاپ، عمران، معماری، صنایع شیمیایی، صنایع نساجی، متالورژی، سرامیک، معدن، علوم دریایی، امور اداری، تربیت کودک و مدیریت خانواده، طراحی و دوخت پوشاک، هنر، امور دامی، امور زراعی و باغی، ماشین های کشاورزی، صنایع غذایی، هتلداری، حمل و نقل و مکاترونیک بدون آزمون است.
پذیرش دانشجو در این مجموعهها صرفاً بر اساس سوابق تحصیلی معدل کل دیپلم صورت میگیرد.
متقاضیان گزینش در رشتههای پذیرش با سوابق تحصیلی مجموعههای بدون آزمون می توانند جهت مشاهده و ویرایش اطلاعات ثبتنامی و کد رشته محل های انتخابی خود از تاریخ ۳ تا ۷ شهریورماه با مراجعه به درگاه اطلاعرسانی سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی: www.sanjesh.org قسمت ویرایش اطلاعات نسبت به مشاهده و ویرایش اطلاعات خود اقدام کنند.
آزمون کاردانی ویژه دانشگاه ملی مهارت و موسسات آموزش عالی غیرانتفاعی سال ۱۴۰۴ صرفا برای کدرشته های امتحانی با آزمون در مجموعه های ثبت نامی «الکتروتکنیک»، «کامپیوتر»، «مکانیک خودرو»، «حسابداری» و «تربیت بدنی» در صبح روز جمعه ۷ شهریور در ۷۹ شهرستان برگزار میشود.
