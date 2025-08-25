به گزارش خبرنگار مهر، سید جمال الدین دین پرور، بعد از ظهر دوشنبه، در جلسه شورای برنامه ریزی استان تهران، با اشاره به برخی آسیبهای ناشی از توسعه گردشگری در شمیرانات، خواستار تدوین ضوابط مشخص برای صیانت از آرامش و هویت فرهنگی این منطقه شد.
دینپرور در نشست شورای برنامهریزی و توسعه استان تهران اظهار داشت: ورود مترو به محدوده تجریش و افزایش شمار گردشگران، تغییرات اجتماعی متعددی در شهرستان ایجاد کرده است که برخی از آنها از چارچوبهای قانونی و اخلاقی فاصله دارد.
وی با ابراز نگرانی از فعالیت بدون ضابطه برخی واحدهای صنفی، ایجاد مزاحمتهای صوتی و بیتوجهی به نظم و نظافت شهری افزود: این رفتارها آرامش عمومی منطقه را تحتتأثیر قرار داده و ضرورت ساماندهی فوری دارد.
نماینده ولیفقیه در بنیاد نهجالبلاغه با انتقاد از برگزاری تجمعات غیرمتعارف در معابر عمومی تصریح کرد: مشاهده برنامههایی همراه با ادوات موسیقی حتی در شبهای وفات، مغایر شأن فرهنگی و مذهبی شمیرانات است و میتواند به کاهش امنیت و آرامش اجتماعی منجر شود.
دینپرور با تأکید بر لزوم توجه به جنبههای اخلاقی و زیستمحیطی در توسعه گردشگری خاطرنشان کرد: شمیرانات باید بهعنوان منطقهای گردشگری با هویت فرهنگی و مذهبی شناخته شود و این مهم تنها با برنامهریزی دقیق شهرداری، اداره ارشاد و سایر دستگاههای متولی امکانپذیر است.
وی در پایان هشدار داد: بیتوجهی به ضوابط اخلاقی و قانونی نهتنها مانع از رونق اقتصادی گردشگری خواهد شد، بلکه پیامدهای اجتماعی و فرهنگی نامطلوبی به همراه خواهد داشت.
نظر شما