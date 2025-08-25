به گزارش خبرنگار مهر، سید کمالالدین میرجعفریان در حاشیه جلسه شورای برنامهریزی و توسعه استان تهران با محوریت شمیرانات که دوشنبه به ریاست محمدصادق معتمدیان استاندار تهران برگزار شد، گفت: پیش از این سفر، جمعبندیهایی با حضور معاونین حوزههای عمرانی، اقتصادی و اجتماعی انجام شد و امروز در شورا حدود ۴۰ موضوع مورد بررسی قرار گرفت که شامل زیرساختهای گردشگری، راههای مواصلاتی، آب و فاضلاب، کشاورزی، بهداشت و درمان و آموزش و پرورش بود.
وی با بیان اینکه این مصوبات از امروز به عنوان نقشه راه توسعه شمیرانات ابلاغ میشود، افزود: سازمان مدیریت و برنامهریزی به عنوان دبیرخانه شورای برنامهریزی و توسعه استان، این مصوبات را پیگیری خواهد کرد و مدیران استانی و شهرستانی در اجرای آنها نقش فعال خواهند داشت.
معاون عمرانی استاندار تهران تأکید کرد: امیدواریم با اجرای این مصوبات، کاستیهای موجود در سطح شهرستان به حداقل برسد و روند توسعه بهصورت مستمر دنبال شود.
نظر شما