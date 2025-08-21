به گزارش خبرنگار مهر، حسین توکلی کجانی، در جمع خبرنگاران، با تاکید بر سیاستهای دولت چهاردهم در ارتباط مستقیم با مردم، گفت: یکی از اهداف اصلی دولت، برقراری ارتباط مستمر با عموم مردم و شناسایی دقیق مسائل و دغدغههای آنان در حوزههای شهری و روستایی است.
وی افزود: این موضوع با محوریت استاندار استان تهران و به صورت ویژه در شهرستانها طی ماههای گذشته در حال پیگیری است، مطالبات مردمی و راهکارهای تحقق عدالت در حوزههای مختلف، در جلسات متعددی با حضور مدیران کل و معاونین تخصصی استانداری تهران در شمیرانات مورد بررسی قرار گرفته است.
فرماندار شمیرانات با اشاره به سفر اخیر استاندار تهران به این شهرستان اظهار داشت: بازدیدهای میدانی از نقاط مختلف شهرستان انجام شد تا مشکلات و دغدغههای اصلی مردم شناسایی و اقدامات لازم جهت رفع آنها برنامهریزی شود، بررسی آخرین اقدامات دستگاههای اجرایی و تبادل نظر در حضور استاندار از محورهای مهم این سفر بود.
وی ادامه داد: موضوعات متعددی از جمله بهبود راههای مواصلاتی، ساماندهی بافتهای فرسوده، بهسازی خدمات اجتماعی، اصلاح طرحهای هادی روستایی و تأمین آب شرب در حوزه شهری و روستایی مورد توجه ویژه قرار گرفت که تمامی این موارد در شورای توسعه و برنامهریزی استان تهران پیگیری خواهد شد.
توکلی کجانی با اشاره به اهمیت توسعه گردشگری در شمیرانات گفت: حمایت از سرمایهگذاریهای بخش خصوصی در حوزه گردشگری از اولویتهای دولت است، بازدیدهای صورت گرفته و تعامل با دستگاههای ملی و استانی به منظور رفع موانع پروژههای گردشگری ادامه دارد.
فرماندار شمیرانات در پایان تاکید کرد: هدف از سفر استاندار تهران به شمیرانات، آشنایی مسئولان استانی با مشکلات و دغدغههای مردم و پیگیری سریع مسائل قابل حل کوتاهمدت و همچنین طراحی نقشه راه برای مسائل بلندمدت است تا رضایتمندی عمومی ارتقا یابد.
